Terapia de casal salva casamento? Psicólogo explica decisão de Lucas antes do BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, Alexander Bez comentou a decisão de Lucas em fazer terapia de casal antes do BBB 24 e explicou importância de método

Os detalhes envolvendo o casamento de Lucas Henrique, do BBB 24, ainda têm gerado debate nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 3, a ex-esposa do professor revelou que os dois já fizeram terapia de casal para superar uma traição do passado. O caso foi analisado pelo psicólogo Alexander Bez, que falou com exclusividade com a CARAS Brasil sobre o assunto e explicou como a decisão ainda é muito importante para casais.

"Para lidar com a traição e superá-la, é crucial entender os motivos por trás desse comportamento e reconhecer que a confiança nunca será totalmente restaurada. A comunicação e a avaliação da harmonia e da intimidade do casal são essenciais. Superar a traição requer uma jornada árdua de conciliação, especialmente devido ao trauma emocional envolvido", diz.

Em desabafo no Instagram, Camila Moura revelou que a traição de Lucas foi tão traumática para o relacionamento, que os dois precisaram fazer terapia juntos. Para ela, o novo episódio foi ainda mais doloroso que o anterior: "Ele sabia que se fizesse isso de novo não teria perdão".

Segundo o especialista, traição ainda segue sem sendo um dos principais motivos por trás de separações de casais sólidos. "A fidelidade é fundamental para uma relação saudável, e a traição mina a confiança essencial para o casamento", explica.

Leia também: Camila Moura revela que já foi traída por Lucas Henrique antes do BBB 24

"A paixão genuína impede a traição na maioria dos casos, e a repetição desse comportamento tende a ser alta, sugerindo problemas mais profundos na relação", completa o psicólogo, que argumenta em quais casos é recomendado terapia de casal.

Alexander avalia que quando a fidelidade e o companheirismo do casal são violados, é o grande sinal que algo precisa ser restaurado. "é recomendada, especialmente em casos de estresse extremo", afirma ele, que ainda continua explicando sobre outras possibilidades.

"Também é indicada para casos de imaturidade ou influência familiar e social negativa. No entanto, em situações onde há falta de caráter ou problemas psicológicos mais profundos, a terapia individual pode ser mais eficaz para fortalecer a pessoa traída e tomar decisões saudáveis para o futuro", finaliza.