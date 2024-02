Sonia Abrão detona Wanessa e Yasmin após briga no BBB 24: "Mimadas"

A apresentadora Sonia Abrão deu a sua opinião sobre Wanessa Camargo e Yasmin Brunet após a briga com Alane e Davi no BBB 24

Após Yasmin Brunet cometer várias infrações no BBB 24 para perder estalecas e Wanessa Camargo discutir com Alane e Davi, a apresentadora Sonia Abrão usou as redes sociais para dar sua opinião sincera sobre as sisters.

Ela criticou as integrantes do grupo Camarote e comemorou o fato dos dois Pipocas terem enfrentados as famosas. A jornalista, chamou a cantora e a modelo de mimadas, e confessou que está torcendo para que elas estejam no próximo paredão do reality show.

++ BBB 24: Wanessa, Yasmin e Alane brigam aos gritos sobre perda de estalecas

"Treta feia na casa! Davi e Alane enfrentaram Wanessa e Yasmin! Não deitaram para as camarotes!!! Duas vtzeiras, foram mimadas e mal-intencionadas no jogo, quebrando as regras de propósito!", criticou Sonia.

Em seguida, a apresentadora também detonou Camargo por chorar no banheiro após toda treta. "Wanessa apelou mais ainda e foi chorar no banheiro!!! Por favor, brothers, que sejam as próximas direto pro paredão!!! Quem não aguenta mais não são elas, sou eu!!!", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

A briga com Davi

Wanessa Camargo e Davi protagonizaram uma nova briga no BBB 24. Após a cantora discutir com Alane, ela começou a falar sobre os problemas de convivência na casa e citou motorista de aplicativo, ressaltando que está incomodada com o fato dele cantar.

"Tô falando de casa, dia a dia! Acha que a casa é sua. É o dia inteiro. Eu não dou conta. Cheguei no meu limite. Aguentei 50 dias, não aguento mais. Eu tentei aguentar. A pessoa não tem noção que vive em coletividade", desabafou a sister. "Não tem motivos para votar", respondeu o baiano.

Irritada, Wanessa aumenta o tom de voz e disparou. "Eu tenho muitos motivos para votar em você. E voto com o maior prazer e te dou todos os motivos com coerência, ok?", afirmou a artista. "Confessionário, botão. Ganha Prova do Líder, e me bota no Paredão", rebateu ele. Confira a briga completa!