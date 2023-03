Sonia Abrão desaprova atitude de Fred e Marvvila com mexicana: ''Merecia expulsão''

Apresentadora Sonia Abrão ficou indignada ao ver Fred e Marvvila mexendo em malas de Dania Mendez

A apresentadora Sonia Abrão não deixa passar nada e deu sua opinião ao ver Fred e Marvvila aprontando no BBB 23. A comunicadora ficou indignada ao ver os brothers mexendo na mala da mexicana Dania Mendez.

O episódio invasivo da dupla aconteceu quando não havia ninguém no Quarto Fundo do Mar, cômodo escolhido pela estrangeira para dormir. Eles então aproveitaram o vazio do recinto para fuçarem nas malas dela.

Acreditando que ela seja uma atriz, Fred e Marvvila decidiram abrir as malas da moça para achar algo. A atitude foi logo reprovada por Sonia Abrão. "BBB 23 QUE VERGONHA DESSES 2", exclamou a apresentadora que ainda colocou emoji de carinha brava e de nojo.

"COMO BRASILEIRA, TÔ MORRENDO DE VERGONHA PELO COMPORTAMENTO INDECENTE DE MARVILLA E FRED MEXENDO NAS MALAS DA MEXICANA DANIA! QUE BAIXEZA! TIPO DE COISA QUE MERECIA EXPULSÃO! Verdade que ALFACE e SARAH também mexeram? Isso eu não vi, então não posso falar! Tô muito indignada com tudo isso! Imagens que já estão sendo postadas nas páginas do reality do México! Gente, não dá pra passar pano! Maior vexame!", declarou ela.

Nos comentários, os internautas também se mostraram indignados com o ato. "Quero ver o Tadeu se manifestar diante desse absurdo", falaram. "Daí nada me surpreende", disseram outros.

Veja o vídeo do momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Cara de Sapato dá beijo em mexicana e vai para o edredom: ''Atrevido''

A entrada da mexicana Dania Mendez está dando o que falar na casa do BBB 23. Após chegar no reality na tarde desta quarta-feira, 15, a artista deixou o atleta Cara de Sapato com uma carinha meio estranha. Muita gente achou que o brother estava encantado com a participante e o que se acreditava acabou sendo confirmado na madrugada desta quinta-feira, 16.

Interessado pela influencer, o lutador ficou por perto dela e em certo momento resolveu dar uma investida na moça. A tentativa de beijo aconteceu durante a festa do líder Mc Guimê quando foram para o Quarto Fundo Mar, local onde está as malas dela e onde ela irá dormir.

"Todas as mulheres te olham", disse Dania Mendez para Sapato, que mais cedo a recepcionou fazendo até um lanchinho na cozinha. Não entendendo o espanhol da artista, ele pediu para Domitila explicar o que ela havia fala.

"Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora", lamentou o lutador de MMA. Pouco depois, Dania Mendez entrou no Quarto Fundo do Mar com Domitila Barros, Cara de Sapato, Marvvila, Cezar e Amanda. O lutador abraçou Dania, e Amanda brincou com os dois: “Sapatito? Bitoco?”.

Abraçado com a mexicana, ele dá um selinho logo após a médica deixar o quarto. Dania Mendez então brincou: “Sapato atrevido!”.

Apesar de ser apenas um beijinho de amigos, como dito pelo brother, eles acabaram indo para o edredom dar continuidade nas carícias. Veja mais aqui.