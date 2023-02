Simone revela animação para show no BBB 23: 'Muito especial'

Simone Mendes celebra o início da carreira solo com show no BBB 23: 'Irá marcar a minha carreira'

A cantora Simone Mendes (38) está animada para o seu show na casa do BBB 23, da Globo, na noite desta sexta-feira, 3. A estrela vai celebrar o início da carreira solo com uma apresentação especial para os participantes do reality show. Antes de subir ao palco, ela contou para a CARAS Digital sobre a alegria deste momento.

“Cantar no BBB na estreia da minha carreira solo é muito especial. Sempre fui muito bem recebida pelos brothers das outras vezes que participei e tenho certeza que a noite de hoje também irá marcar minha carreira”, disse ela.

Além disso, Simone tem um motivo a mais para comemorar. Ela viu o seu primeiro clipe da carreira solo, chamado Erro Gostoso, chegar em primeiro lugar nos vídeos em alta no YouTube, com 1 milhão de visualizações a cada 48 horas. "Migles, eu estou muito feliz. Meu coração está repleto de gratidão e alegria. Me sinto abraçada por onde eu passo e, ver minha primeira música alcançando destaque em primeiro lugar, é uma benção. Mais um sonho que está se realizando. Nesse projeto as pessoas podem sentir 100% de Simone. Estou completamente entregue e focada em dar o meu melhor", disse ela, que gravou o DVD Cintilante no final de 2022.

Simone explica rumores de carreira gospel

Há pouco tempo, Simone participou de uma coletiva de imprensa para o lançamento da carreira solo e foi questionada sobre os rumores de que poderia seguir uma carreira gospel. Ela contou que o plano atual é continuar no sertanejo.

“Eu não quero misturar o sertanejo com o gospel. Não posso confundir o meu público”, coloca.

Na sequência, ao ser questionada pelos jornalistas, Simone revelou qual é o seu sonho para este novo ciclo: “Um novo sonho que eu tenho para este ano, se for da vontade de Deus, que ele me faça ser reconhecida. Quero me tornar uma das melhores artistas, e vozes, deste país. Tô preparada para isso!”, diz. “Rezo, peço sempre a Deus que me guie e que faça o que eu merecer”, emendou.