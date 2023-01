Simone Mendes fala sobre futuro na música e revela desejo de seguir na carreira gospel

Em coletiva de imprensa, Simone Mendes falou sobre futuro da carreira e ainda revelou o sonho de gravar com Ivete Sangalo

Na última terça-feira, 24, em coletiva com a imprensa, a cantora sertaneja Simone Mendes (38), deu detalhes de seu novo projeto, o EP "Cintilante", que marca a sua estreia na carreira solo.

Ainda durante a entrevista, a sertaneja revelou o grande sonho de fazer um feat com a musa baiana, Ivete Sangalo (50). Apesar de contar sobre o desejo, Simone Mendes deixou no ar e não disse quando essa parceria pode acontecer.

"É minha anja, minha conselheira. Sou fã dessa mulher e gostaria muito de fazer uma parceria. Quem sabe?", disse.

LANÇAMENTO DE UM DVD GOSPEL?

Simone, que anunciou recentemente o fim da dupla com Simaria (40), contou que futuramente quer realizar o propósito de se voltar totalmente à música gospel, mas não por enquanto, pois ela deseja cumprir o seu papel no sertanejo, e além disso não sente que ainda é o tempo.

“Eu não quero misturar o sertanejo com o gospel. Não posso confundir o meu público”, coloca.

Na sequência, ao ser questionada pelos jornalistas, Simone revelou qual é o seu sonho para este novo ciclo: “Um novo sonho que eu tenho para este ano, se for da vontade de Deus, que ele me faça ser reconhecida. Quero me tornar uma das melhores artistas, e vozes, deste país. Tô preparada para isso!”, diz.

“Rezo, peço sempre a Deus que me guie e que faça o que eu merecer”, emendou.

VEJA O NOVO PROJETO DE SIMONE MENDES:

NOVA EQUIPE?

Após o fim de ‘Coleguinhas’, dupla com a qual Simone Mendes fazia parte com a irmã Simaria (40), a sertaneja segue firme na carreira solo. Durante a entrevista com a CARAS digital, a artista falou sobre a contratação de parte da equipe dos profissionais que trabalhavam com Marília Mendonça (1995-2021), para a produção do repertório de seu novo projeto.