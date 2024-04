Sem sutiã, ex-BBB 24 Fernanda aposta em look rendado para SPFW: "Deusa"

Fernanda Bande arranca suspiros com look ousado e transparente na SPFW

Fernanda Bande, ex-participante do Big Brother Brasil 24, arrancou suspiros da web com um look ousado em sua primeira participação no São Paulo Fashion Week.

No último sábado, 13, a confeiteira prestigiou um desfile da marca Piracema na SPFW N57, evento que antecede a semana de moda oficial, e apostou em uma produção com transparência.

A Loba, apelido que ganhou no reality, elegeu uma blusa de rede totalmente transparente, com um conjunto de blazer e calça oversized, ambos em tons claros.

A ex-sister dispensou o sutiã e deixou os seios à mostra. O visual foi finalizado com uma sandália de salto alto da mesma cor do look, um coque alto e uma maquiagem glow.

A produção colecionou elogios dos internautas. "Que arraso de mulher", comentou uma. "Muito maravilhosa", falou outro. "Deusa", disparou mais uma.