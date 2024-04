Fora do BBB 24, Fernanda repudia falas polêmicas: "Saí de uma bolha"

Fernanda Bande refletiu sobre falas polêmicas no BBB 24 e compartilhou desejo de iniciar a terapia. "Não estava sabendo lidar com os sentimentos"

Fernanda Bande repercutiu dentro e fora da casa do BBB 24. Com o objetivo de conquistar ao máximo R$ 15 mil sem o prêmio, ela deixou o programa sendo conhecida como a Loba. Em entrevista à Quem divulgada nesta terça-feira, 9, a ex-sister refletiu sobre o que faria diferente após a eliminação, da qual jurava não ser a despedida do programa.

"Me preocuparia muito mais com o que eu falo. Sei que não é justificativa, mas eu eu vim de uma vida não muito ativa, só ficava em casa, cuidando de filho e fazendo bolo. Então, eu não interagia com as pessoas, não saía, não era uma grande preocupação as pautas e falas ou coisas que poderiam soar erradas", iniciou a confeiteira.

Mãe de Marcelo, de 11 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e Laura, de 5, Fernanda reconheceu a gravidade de suas falas consideradas capacitistas, após declarações feitas sobre Beatriz, por exemplo.

"Parei ali nos anos 90, minha família tem um linguajar mais escrachado, a gente se ofende na brincadeira, existe um sarcasmo. Não que isso seja certo, mas era a realidade que vivia. Saí de uma bolha para o mundo e não estava preparada. Magoei muitas pessoas, mas também acertei muitas pessoas sendo eu mesma. Então, com certeza, pensaria um pouco mais antes de falar se eu pudesse, mas, de resto, não mudaria nada", refletiu.

Ela também confessou que teria aproveitado mais a casa do BBB 24 para além da cama do quarto Gnomos, local onde disse que buscava refúgio do caos do confinamento ao lado da amiga, Pitel.

"Nunca se tratou de sono. Realmente não estava sabendo lidar com os meus sentimentos, aquelas pessoas e me dava tanto gatilho de estresse, de raiva, de desespero. Ficar ali na cama, no quarto, era o máximo de refúgio que eu tinha para mim. Percebendo tudo que aconteceu, provavelmente eu teria ficado um pouco mais ativa, se pudesse mudar", compartilhou.

Fernanda pretende transformar as falas polêmicas do programa em oportunidades de aprendizado para o público. Ela pretende utilizar as redes sociais para amplificar a voz daqueles que podem contribuir para a luta contra o preconceito contra pessoas com deficiência.

Para isso, a ex-BBB destacou, ainda na entrevista ao veículo, o acompanhamento de um casal que está ajudando o filho Celo em um tratamento de psicomotricidade e credita a colega Dani, também mãe de uma criança autista, na conexão com pautas antes desconhecidas.

"Não nego para o mundo que eu não estava por dentro do assunto, tinha que me desdobrar para trabalhar e ainda conseguir me sustentar. Criei o Celo sozinha e a Laura tem o pai, mas ainda estava pesado para mim. Só vivi e fui, sem parar", iniciou.

"Não tenho muito conhecimento, estou tendo agora. Tem muita gente me ajudando, me ensinando. Na caminhada pela Conscientização do Autismo, em Niterói, muitas pessoas me ofereceram ajuda, de muitas instituições, de todos tipos. Querem conversar, me ensinar, marcar reuniões", completou a confeiteira.

Fernanda confessou que tomou consciência do impacto gerado por comentários com preconceito intrínseco. Pauta, até então, desconhecida pela modelo. "Estou entendendo a minha responsabilidade, só ainda não aprendi a trabalhar com ela. Quando a gente está lá na casa, no estresse, a gente acaba vivendo coisas tão loucas e só fala merda. Eu não fui pensando, não fui 'brifada', não vivia muito na sociedade, ficava dentro de casa e consumia algo que me confortasse. Não estava preparada para entender todas essas questões", refletiu.

Agora, ela demonstra uma reação diferente às falas assistidas durante o bate-papo com Ed Gama e Thais Fersoza. "Minhas falas foram horríveis, mas agora sei o quanto pode doer de verdade em alguém. Essa é a questão. Não sabia a profundeza disso, que gatilhos elas podem gerar. Agora estão me ensinando e sei que isso é terrível.", disse.

"Agora estou pensando: 'Meu Deus. Que P*rr* que fui fazer? Estou aberta para aprender e não vou me crucificar nesse ponto. Estava sendo uma pessoa completamente ignorante e estou disposta a mudar o cenário que for necessário", prosseguiu.

Dentro da casa, a ex-sister protagonizou muitos momentos de fragilidade. Para os colegas de confinamento, ela desabafou sobre traumas de relacionamentos, maternidade precoce, solo e atípica, além de frustrações pessoais. Agora, ela pretende iniciar a terapia.

"Tenho uma equipe pequena, a gente ainda está conhecendo esse mercado, mas as meninas que estão comigo já deixaram bem claro que eu vou fazer terapia. Já tem algumas pessoas e algumas clínicas interessadas para a gente trabalhar junto", garantiu.

"A ideia é fazer terapia e levar isso para o resto da vida. Aí vai fazer eu, meus filhos, a minha família... Eu tenho problemas com a minha família. A ideia é que todo mundo esteja tratado", finalizou Fernanda Bande.

