Ex-BBB 24 Fernanda Bande sensualiza em vídeo rebolando com vestido mini

Fernanda dividiu um vídeo sensual e arrancou suspiros da web e das ex-companheiras de BBB 24

Fernanda Bande, décima quinta eliminada do Big Brother Brasil 24, arrancou suspiros da web com um vídeo ousado e sensual.

Na manhã desta sexta-feira, 12, a confeiteira compartilhou um vídeo logo após ter cortado o seu cabelo em um salão de beleza.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a carioca publicou um vídeo sensualizando ao som do funk 'Me machuca e me bota'.

Com um vestido de alcinha de estampa floral bem curtinho, Fernanda apareceu rebolando e exibindo suas curvas. "Olha as coisas que vocês me pedem! hahaha", escreveu na legenda.

O vídeo sexy arrancou suspiros da web, inclusive das ex-sisters do BBB 24. "Pqp que gostosa da p****", comentou Yasmin Brunet. "10:18 da manhã sabe", escreveu Giovanna. "A senhora é maluca ???", babou Pitel.