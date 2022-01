SBT comemora a liderança de Tiago Abravanel: ''Nós estamos como? Amando''

Liderança de Tiago Abravanel foi comemorada na rede social do SBT e Globo reagiu

A liderança de Tiago Abravanel (34) está dando o que falar!

Nesta sexta-feira, 28, após o neto de Silvio Santos (91) deixar os brothers agitados com um clique do avô na Globo, o SBT resolveu celebrar a conquista do ator.

Na rede social da emissora, a liderança de Tiago Abravanel foi comemorada e fizeram até brincadeira usando um nome de novela e programa da casa.

"AVISA QUE É ELE! @TiagoAbravanel é o novo líder do @bbb e nós estamos como? AMANDO! Será que essa Carinha de Anjo vai transformar o jogo em um verdadeiro Casos de Família?", disseram.

Em resposta, a Globo também comentou com seus programas: "Pode deixar que esse menino Fantástico já É de Casa! Agora é esperar o Caldeirão ferver e ver quem ele vai indicar no Domingão!".

Após assumir a liderança, Tiago Abravanel escolheu o seu VIP e deixou Naiara Azevedo (32) chateada por deixar a cantora na xepa.

Veja a reação do SBT ao saber da liderança de Tiago Abravanel: