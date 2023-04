Saiba valor do prêmio de Aline Wirley e Bruna Griphao no BBB 23

Primeira e segunda colocadas, Aline Wirley e Bruna Griphao levaram quantia para casa

Na 23ª edição do Big Brother Brasil houve uma mudança no prêmio da primeira colocada baseada em uma dinâmica de apostas dos brothers, mas o valor de Aline Wirley e Bruna Griphao não foi alterado.

A ex-Rouge saiu do confinamento em segundo lugar com R$ 150 mil e a atriz em terceiro com R$ 50 mil, como nas edições anteriores.

Para a vencedora, o prêmio aumentava conforme os brothers votavam em quem eles achavam que iria ser eliminado. Quanto mais acertos, mais o prêmio crescia.

O que Amanda fará com o prêmio?

No 'Bate-papo BBB' com Patrícia Ramos e Vivian Amorim, a médica contou o que fará com parte maior prêmio que o programa já concedeu. Ela faturou R$ 2.880.000, além de um carro 0km e os outros prêmios que venceu durante a edição.

"Vou pagar o Fies. São 19 anos. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder [pagar]. Quando eu vir aquele dinheiro, nem sei como eu vou reagir", contou a loira.

Ela também comentou o título de planta na edição. "No começo eu questionava, me questionava como estava sendo vista (...) Muita gente, não só do meu quarto, mas muita gente me subestimou no programa", disse a loira. "Até o final as pessoas continuavam pensando isso, até a finaleira mesmo, até todo mundo sair", acrescentou.