Rodriguinho recebe visita de Pitel em São Paulo: "Estava dormindo"

Giovanna Pitel aproveitou seus dias em São Paulo para fazer uma visita à casa de Rodriguinho, seu grande amigo no BBB 24

As amizades do Quarto Gnomos estão mais fortes do que nunca! Na madrugada desta sexta-feira, 12, Giovanna Pitel compareceu à casa de Rodriguinho, em São Paulo, após visitar a família em Alagoas.

Ainda de roupão, o ex-brother usou os Stories de seu perfil oficial no Instagram para compartilhar sobre o encontro. "A pessoa chega na casa dos outros essa hora. Olha a Bruna [mulher de Rodriguinho] ali, de roupão. A gente estava dormindo", disse o pagodeiro, completando que a amiga chegou na casa deles às 1h30 da manhã.

Pitel foi à casa de Rodriguinho após comparecer ao São Paulo Fashion Week, desfile de moda conceituado que acontece neste fim de semana, em São Paulo.

Ainda durante a tarde desta sexta-feira, 12, o cantor compartilhou mais um registro ao lado da sister e de sua esposa. "Tudo de boas por aqui", legendou.

Pitel revela o que faltou para ficar milionária

A ex-sister Giovanna Pitel foi eliminada do BBB 24 na reta final do reality show e perdeu a chance de ficar milionária. Agora, fora da casa, ela contou o que faltou para chegar até o pódio do programa.

"Faltou o Brasil me escolher. Mas falando de movimentação de jogo, eu tentei tudo o que eu pude, até quando eu consegui, continuei jogando independentemente de como eu me sentia. Só que tem histórias que se sobressaem diante de outras, pessoas a quem o Brasil quer mais dar R$ 3 milhões do que a outras. Infelizmente eu não fui uma dessas pessoas", disse ela.

Mesmo assim, Pitel contou que não se arrepende do seu jogo e nem de ter ficado no quarto Gnomo. "Eu poderia dizer a você que eu iria para o Fadas para concorrer a R$ 3 milhões, mas eu não me identificava com eles, então acho que não. Eu vivi e amei todo mundo que quis amar. É certo que você sai de casa querendo ganhar o prêmio, porque a gente vai atrás de ficar milionária, mas eu acho que me posicionei. Falando de fora, é mais fácil dizer o que você faria de diferente, só que lá dentro eu segui tudo o que eu sentia. E eu sentia que eu tinha que estar no Gnomos, que eu tinha que estar com o Rodrigo, com a Fernanda, com todo o caos que foi aquele quarto. Não sentia que deveria ir bater na portinha do Fadas e dizer: ‘Deixa eu jogar com vocês, porque vocês têm cara de que vão para a final’. Não fazia parte de mim", contou.