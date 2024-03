Rodriguinho esclarece rumores de crise financeira: 'Tudo em ordem'

Décimo eliminado do BBB 24, o cantor Rodriguinho rompeu o silêncio e falou sobre rumores de sua vida financeira após deixar o reality show

O cantor Rodriguinho, décimo eliminado do BBB 24, da Globo, já retomou os trabalhos fora do reality show e está renegociando alguns contratos de shows que acabou perdendo por conta da participação na casa mais vigiada do país. Sincero, o pagodeiro fez questão de negar que esteja passando por uma crise financeira.

Enquanto estava no confinamento, a vida financeira de Rodriguinho se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais. Já dentro da competição, ele sempre frisou que não havia aceitado o convite de Boninhopara ganhar o prêmio final do jogo.

Em entrevista ao jornal Extra, o pagodeiro reforçou que não existe crise financeira alguma, como foi especulado anteriormente. "Está tudo em ordem. Estava vivendo uma das melhores fases da carreira [antes de entrar no programa]", comentou ele, se referindo ao episódio em que revelou aos brothers que já tinha conquistado o valor final do BBB 24 em sua carreira profissional.

"Fui produtor do 'Tardezinha', do Thiaguinho, o evento que mais vendeu ingressos no país ano passado. Além disso, lancei discos, gravei músicas e DVD, estava negociando com plataformas o documentário que fiz com os bastidores desses trabalhos… Cancelei quase 50 shows para entrar no 'BBB'. Não me arrependo, mas, quando vejo essas notícias, penso: 'Se eu tivesse ficado aqui fora, ninguém estaria inventando isso'", completou Rodriguinho.

Ao longo da entrevista, o ex-brother explicou a estratégia adotada por sua equipe para anunciar o cancelamento de apresentações já agendadas durante a edição do reality show. "A gente adotou a tática de ir cancelando os shows aos poucos, à medida em que ia ficando no jogo. Claro que os contratantes ficaram um pouco desesperados quando me viram lá", se divertiu ele.

"Já estamos na fase de rever e retomar a agenda. Antes de entrar no programa, estava vivendo um cansaço dessa rotina. Por isso, dizia que o 'BBB' não era por dinheiro. Agora, o que mais quero é voltar a fazer música, voltar para a estrada. Estou com saudade", concluiu Rodriguinho.

Amizade com Yasmin Brunet

O cantor Rodriguinho deu o que falar na casa do BBB 24, da Globo, ao participar de uma conversa dos homens da casa sobre os corpos das sisters, e até fez um comentário sobre a modelo Yasmin Brunet. Agora que os dois estão fora do reality show, ele comentou se pretende manter uma amizade com ela.

O artista disse que já fez a primeira tentativa de contato dela e aguarda o tempo dela. "Enviei uma mensagem para o assessor de imprensa da Yasmin na expectativa de que chegue até ela. No tempo dela, quero que a gente converse não só sobre esses assuntos, mas sobre tudo que vivemos, porque só quem está nessa panela de pressão que é o "BBB" entende as dores, aprendizados, alegrias e oportunidades que o programa traz pra todos", disse ele ao Jornal Extra.

E completou: "Por ela ser uma mulher muito bem resolvida, e pela amizade que formamos na casa, espero que ela entenda o contexto e falta de minha consciência sobre o que o assunto representa para todas as mulheres e sociedade geral. Inclusive, pedi desculpas públicas logo que saí porque entendi a importância".

Então, ele ainda refletiu sobre o comentário que fez no reality show. "No caso específico da Yasmin, eu falava como se encerrasse o assunto. E a gente tinha uma relação de muita brincadeira. Por isso, quando perguntaram se eu tinha falado sobre o corpo dela, eu não me lembrava. Entendo a ira das pessoas, por isso não debato mais. Eu entendo que, sendo o cara mais velho ali, casado, pai de duas filhas, é impertinente, por exemplo, eu falar do corpo de uma mulher. Isso me gerou a consciência de que preciso refletir sobre o que as minhas falas podem causar. Usei essa situação para buscar me aprofundar em diversos assuntos", afirmou.