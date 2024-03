BBB 24: Rodriguinho faz tatuagem para homenagear o reality show

Eliminado do BBB 24 há poucos dias, Rodriguinho decide eternizar na pele a sua participação no reality show com uma nova tatuagem

O cantor Rodriguinho decidiu eternizar em sua pele a sua participação no BBB 24, da Globo. Nesta sexta-feira, 8, ele apareceu nos stories do Instagram durante uma ida ao estúdio de tatuagem e mostrou o seu desenho sendo feito.

O artista resolveu desenhar em sua perna a imagem do robô do reality show, chamado de RoBBB . Ele ainda não exibiu o resultado final da arte, apenas mostrou o tatuador trabalhando em sua perna.

Ao ser questionado sobre o que estava fazendo, ele disse: “Surpresa”, e abriu um sorriso.

Rodriguinho foi eliminado do Big Brother Brasil no dia 27 de fevereiro após enfrentar Fernanda e Lucas Henrique no paredão.

Rodriguinho faz tatuagem para homenagear o BBB 24 - Foto: Reprodução / Instagram

Rodriguinho fala sobre erros no BBB 24

O cantor Rodriguinho foi eliminado do BBB 24, da Globo, na semana passada e escreveu um textão nas redes sociais para refletir sobre a sua participação. O artista avaliou suas atitudes e falas ao longo do jogo e se desculpou pelos erros.

"Estou passando aqui em respeito ao time Rodriguinho no BBB, aos fãs e a todas as pessoas que me acompanharam ao longo desses 36 anos de carreira e pela minha participação no BBB. Mas principalmente em respeito a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos, desrespeitados ou decepcionados com algumas falas, falta de consciência e posicionamento correto sobre assuntos muito sérios com os quais estive envolvido no programa. Reconheço que errei, que estive num estado de medo e defesa constante por não ter conhecimento suficiente e por não ter me preparado emocionalmente para viver o programa", disse ele.

Então, ele pediu desculpas por ter magoado as pessoas. "Entrei como um artista e redescobri um ser humano que desde os 10 anos viveu focado na carreira, muitas vezes sem tempo e atenção para a vida pessoal, para o que realmente importa. Preciso pedir desculpas por mim, pela minha família, por todos que foram envolvidos e suas famílias, e a todos, sem exceção, às todas as mulheres. Me desculpem pelos meus erros. Aos poucos, com o impacto saindo do BBB, tomo consciência de que estava numa bolha e não sabia o quanto esse comportamento estava errado. Me arrependo e me envergonho do que gerei de dor e por não saber que deveria ter me posicionado melhor", contou.

Por fim, ele fez um agradecimento aos que o apoiaram ao longo do caminho. "Já estou buscando conhecimento e aprendendo sobre quem sou como homem e como artista, bem como sobre as responsabilidades sociais que nem imaginava existir antes de participar do programa. Aproveito para agradecer ao Boninho e a TODA equipe do BBB e à TV Globo pelo convite e pela confiança na minha participação. Foi uma das melhores e maiores experiências que vivi na minha vida, ao lado de pessoas incríveis. Jamais vou esquecer também da força da minha torcida e do time, todos que sonharam junto nesse jogo. Muito obrigado. Seguiremos juntos neste novo ciclo", finalizou.