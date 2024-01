BBB 24: Rodriguinho dispara: 'Se me contasse que seria assim, não viria'

Na mira do líder, Rodriguinho fez um sincero desabafo ao comentar mais uma vez sobre a possibilidade de ser eliminado do BBB 24

O cantor Rodriguinho falou mais uma vez sobre a possibilidade de ser eliminado do BBB 24, da Globo. Após ser colocado Na Mira pelo líder MC Bin Laden, o pagodeiro reforçou que não se importaria de sair da competição nos próximos dias. Em conversa com outros brothers, ele afirmou que o sentimento é sincero.

"Você fala isso sem exagerar?", questionou Yasmin Brunet. E completou: "Achei que era meio que um personagem". Rodriguinho, então, explicou que conseguirá o valor final do prêmio com seu trabalho após o reality show.

"Esse dinheiro aqui eu ganho lá fora, não é isso. [Ficar] pra passar nervoso? As amizades que eu tinha que fazer, eu já fiz. Vocês aqui já são meus amigos, já ganhei isso. Mais do que isso aqui, não ganho mais", declarou o brother, se referindo a Yasmin, Wanessa Camargo e Lucas Luigi.

A filha de Zezé Di Camargo, por sua vez, revelou grande receio do amigo se arrepender futuramente de sua posição. "Estou com medo de você chegar no paredão e acordar, tipo ‘cara, eu devia ter ficado mais'", pontuou Wanessa. O cantor, então, esclareceu: "Por quê? Que diferença que faz? Se me contasse que seria assim, eu não viria. Não aguento", disparou ele.

Vale lembrar que, além de Rodriguinho, MC Bin Laden também colocou Davi, Isabelle e Wanessa Camargo Na Mira. No dia da formação do novo paredão, o líder deverá escolher um deles para colocar na berlinda.

Rodriguinho afirma que está cansado da rotina do programa e que não se importa com dinheiro e não tem interesse em continuar no BBB.

.pic.twitter.com/FbntaVtw0m — POINT POP (@Point__Pop) January 26, 2024

MC Bin Laden revela estratégia para desestabilizar Davi e Isabelle

Na última quinta-feira, 25, MC Bin Laden venceu a prova da semana e se tornou o novo líder do Big Brother Brasil 24. Além de definir seu grupo do VIP, ele também elegeu quatro brothers para ficar em sua mira do paredão. O funkeiro ainda criou uma estratégia para desestabilizar dois de seus adversários indicados, Davi e Isabelle.

Durante a madrugada, o cantor abriu o jogo sobre um de seus planos ousados em conversa com suas aliadas, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Bin contou que pretende usar um dos recursos da liderança para prejudicar o sono dos rivais, assim, eles ficarão com sono e não terão um bom desempenho na prova do anjo.

"Pro povo não dormir. O Anjo tem que ser nosso", o funkeiro explicou que os brothers podem se salvar do paredão se ganharem a imunidade na prova. Por isso, Bin está disposto a acionar o despertador do líder bem cedo: "O Davi é o cara que dorme depois do café da manhã, ele vai ficar pensando muita coisa, a cunhã [Isabelle] também", contou ele, explicando melhor sua estratégia ousada.