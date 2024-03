Rodriguinho revela se quer ser amigo de Yasmin Brunet fora do BBB 24

Vai ter amizade? O cantor Rodriguinho fala sobre desejo de conversar com a modelo Yasmin Brunet após situação polêmica no BBB 24

O cantor Rodriguinho deu o que falar na casa do BBB 24, da Globo, ao participar de uma conversa dos homens da casa sobre os corpos das sisters, e até fez um comentário sobre a modelo Yasmin Brunet. Agora que os dois estão fora do reality show, ele comentou se pretende manter uma amizade com ela.

O artista disse que já fez a primeira tentativa de contato dela e aguarda o tempo dela. "Enviei uma mensagem para o assessor de imprensa da Yasmin na expectativa de que chegue até ela. No tempo dela, quero que a gente converse não só sobre esses assuntos, mas sobre tudo que vivemos, porque só quem está nessa panela de pressão que é o "BBB" entende as dores, aprendizados, alegrias e oportunidades que o programa traz pra todos", disse ele ao Jornal Extra.

E completou: "Por ela ser uma mulher muito bem resolvida, e pela amizade que formamos na casa, espero que ela entenda o contexto e falta de minha consciência sobre o que o assunto representa para todas as mulheres e sociedade geral. Inclusive, pedi desculpas públicas logo que saí porque entendi a importância".

Então, ele ainda refletiu sobre o comentário que fez no reality show. "No caso específico da Yasmin, eu falava como se encerrasse o assunto. E a gente tinha uma relação de muita brincadeira. Por isso, quando perguntaram se eu tinha falado sobre o corpo dela, eu não me lembrava. Entendo a ira das pessoas, por isso não debato mais. Eu entendo que, sendo o cara mais velho ali, casado, pai de duas filhas, é impertinente, por exemplo, eu falar do corpo de uma mulher. Isso me gerou a consciência de que preciso refletir sobre o que as minhas falas podem causar. Usei essa situação para buscar me aprofundar em diversos assuntos", afirmou.

Rodriguinho fez tatuagem sobre o BBB 24

O cantor Rodriguinho decidiu eternizar em sua pele a sua participação no BBB 24, da Globo. Nesta sexta-feira, 8, ele apareceu nos stories do Instagram durante uma ida ao estúdio de tatuagem e mostrou o seu desenho sendo feito.

O artista resolveu desenhar em sua perna a imagem do robô do reality show, chamado de RoBBB. Ele ainda não exibiu o resultado final da arte, apenas mostrou o tatuador trabalhando em sua perna.

Ao ser questionado sobre o que estava fazendo, ele disse: “Surpresa”, e abriu um sorriso.

Rodriguinho foi eliminado do Big Brother Brasil no dia 27 de fevereiro após enfrentar Fernanda e Lucas Henrique no paredão.