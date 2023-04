Ricardo Alface reencontra Larissa fora do BBB 23 e dispara: "Jogadora perigosíssima"

Nas redes sociais, Ricardo Alface mostrou o reencontro com Larissa após a eliminação do BBB 23

Ricardo Alface e Larissa Santos, os dois últimos eliminados do BBB 23, se reencontraram nesta segunda-feira, 24, na TV Globo.

O biomédico registrou duas fotos ao lado da professora de educação para comemorar o reencontro. Na primeira imagem, os ex-BBBs aparecem com expressões sérias, e na segunda, abraçados e dando um belo sorriso.

Ao compartilhar as imagens no Twitter, Ricardo elogiou a ex-colega de confinamento. "Olha com quem esbarrei por aqui, Larissa. Jogadora perigosíssima! 1x1", escreveu Ricardo na legenda da publicação.

Os internautas celebraram o reencontro dos ex-BBBs. "Lacinho vive", disse uma seguidora. "Encontro de milhões", comemorou outra. "O fato de vocês dois não estarem na final juntos é completamente bizarro, sério", lamentou uma fã.

Confira as fotos do reencontro de Ricardo e Larissa:

Olha com quem esbarrei por aqui 😅 @larisantosbe



Jogadora perigosíssima! 1x1 🔥 pic.twitter.com/BKVmynPOPR — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) April 24, 2023

Futuro com Fred

Larissa Santos tomou café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você' desta segunda-feira, 24, e além de comentar sobre sua trajetória no reality, a educadora física também abriu o coração e revelou se o relacionamento com Fred Bruno (33) tem futuro fora da casa mais vigiada do Brasil.

O assunto surgiu quando Ana Maria Braga perguntou se a morena se apaixonou pelo ex-brother. "Eu me apaixonei, óbvio. Me apaixonei, sim. O Big Brother intensifica muito as coisas. [...] Não tem como não ter essa proximidade, e essa conexão nossa foi desde o início, antes de a gente ficar. Eu me apaixonei, sim, e foi algo muito sincero das nossas partes", confessou.

E completou: "A gente sempre só viveu lá dentro, sem projetar nada. Eu acho que a gente é muito amigo, e isso aí a gente vai tirar de letra, independente do que a gente resolver", garantiu.

