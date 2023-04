Eliminado do BBB 23, Ricardo conhece pai de Sarah Aline

O 17º eliminado do BBB 23, Ricardo Alface conheceu o pai de Sarah Aline e deu um forte abraço no sogrão

Após reencontrar Sarah Aline e protagonizar um beijão com a ex-sister, Ricardo Alface conheceu o pai da psicóloga, seu Vagner Rodrigues, nesta sexta-feira, 21.

O biomédico foi o 17º eliminado do BBB 23 após disputar a preferência do público ao lado de Larissa, e conversou com o sogrão durante os bastidores do programa Mesacast BBB Tá On.

Assim que entrou no estúdio e viu Alface, seu Vagner sorriu para o ex-BBB e em seguida eles deram um abraço apertado. O momento deixou claro que o pai de Sarah aprova o envolvendo da filha com o biomédico. "Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O único careca!", brincou a psicóloga.

Confira o vídeo do encontro:

Pai de Sarah já avisando uma pisa no Ricardo Alface https://t.co/Ku6f6TA6SY — 𝙱11𝙰 (@E_istobia) April 21, 2023

Ricardo opina sobre vencedor do BBB 23

O ex-BBB Ricardo Alface foi eliminado do BBB 23, da Globo, na noite de quinta-feira, 20, e já tem a sua sister favorita para ganhar o reality show. Em entrevista na Globo, ele contou que torce para Amanda ser a campeã da edição.

"Acho que a Amandinha merece ganhar. A Lari só se não tivesse saído do programa. Como ela saiu, acho que já não faz sentido ganhar. Agora, a Amanda teve um jogo de planta, sim – eu falo isso sem problemas e os hates podem vir (risos). Porém, ela veio em uma crescente muito boa, se posicionando cada vez mais, e ouviu o que a Lari veio trazer. Quando ela ouviu e colocou em prática, ela se sobressaiu [...]", disse ele em um trecho da entrevista.

