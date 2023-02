Rejeitado pelos pais, Fred Nicácio impressiona com trajetória: 'Isso choca'

Fred Nicácio não foi aceito pelos pais cristãos quando se assumiu gay

Fred Nicácio, participante do BBB23, tem muita história por trás da fama que conseguiu no programa. O médico cresceu em uma família cristã, cursou faculdade de fisioterapia e medicina e não foi aceito pelos pais quando se assumiu gay. Hoje, depois da rejeição, ele é casado com o cirurgião-dentista Fabio Gelonese (40) e é um dos nomes mais comentados desta edição do reality.

Segundo informações do Yahoo, Fred Nicácio cresceu em uma família cristã na periferia no interior do Estado do Rio de Janeiro, junto com o pai, um bombeiro, a mãe, missionária da igreja, e dois irmãos. “Se estou vivo até hoje é porque meus amigos salvaram minha vida. Meus pais me colocaram para fora de casa por ser gay”, desabafou ele em conversa com Marvvila (23) no BBB 23.

Em 2017, o médico realizou um ensaio fotográfico nu para a revista Dyo Magazine, destinada ao público gay. Nem toda a família religiosa do brother apoiou a decisão , e ele passou a manter contato apenas com o irmão mais novo e uma tia.

“O estopim foi essa foto que ele fez, mas o motivo foi a não aceitação da família. Ele tentou uma reaproximação. A mãe ficou um tempo dando um suporte religioso, ela rezava bastante por ele, mas acabou optando pelo marido. Tudo por vergonha do filho. Fred teve que enterrar os pais dele em vida”, disse o marido do médico em entrevista ao colunista Michael Sá.

O brother tem arrancado tanto elogios como críticas dos telespectadores do BBB, e o marido afirmou que a postura do médico gera surpresa no público brasileiro. “O Brasil não está acostumado a ver um preto financeiramente bem, com a autoestima elevada, com um sucesso profissional, que se impõe. Isso choca. Ele é preto, gay, casado no papel, um médico de dreads, batalhador e que só quer ser referência para as pessoas”, afirmou ele.