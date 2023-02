Fred Nicácio, do BBB 23, abre o jogo sobre ataques após casamento; entenda

Fred Nicácio contou para Tina que sofreu por ser negro e se casar com um homem branco

O médico Fred Nicácio (35), um dos integrantes do time Camarote do BBB 23, revelou que sofreu muitas críticas por ter se casado com um homem branco. Segundo o brother, relacionamento interracial não é muito bem visto entre pessoas negras .

Em conversa com Tina (29) na área externa da casa nesta terça-feira, 31, ele abriu o coração para a colega e contou um pouco dos conflitos que enfrentou por conta do relacionamento. “Já fui muito atacado por ter um relacionamento interracial”, revelou o brother.

Fred ainda aproveitou o momento para fazer um desabafo sobre o quanto a comunidade LGBTQ+ tem problemas sérios envolvendo raça. Segundo o médico, o mundo gay torna difícil não se relacionar com brancos, por ser “embranquecido”.

O brother também opinou sobre o termo "palmiteiro", usado para designar uma pessoa que se relaciona com pessoas brancas. “Chamar uma pessoa de 'palmiteira' por se relacionar com uma pessoa branca é ofensivo no último nível”, declarou.

"Meu bem, sabe qual é a expectativa de vida de uma pessoa trans nesse país? 35 anos. Dá tempo de esperar um príncipe preto chegar pra ela? Aí ela recebe afeto de um homem branco, e ela vai negar isso porque precisa esperar um homem preto chegar nela?", refletiu Nicácio.

GEROU POLÊMICA COM RELACIONAMENTO ABERTO

Desde os primeiros dias do BBB 23, Fed Nicácio tem se tornado um dos principais assuntos dentro e fora do programa. Uma das discussões surge por conta de seu relacionamento aberto com o dentista Fabio Gelones.

A polêmica acabou aumentando após Fred trocar beijos com Gabriel Santana em uma das festas do reality global. A situação provocou as mais diversas reações entre os internautas, que ficaram surpresos com a liberdade do casal.

"Relação aberta não é melhor ou mais evoluída que a fechada. A gente entendeu que viver assim nos faz mais feliz. A gente sente ainda mais vontade de estar perto e ficar com o outro. Não é sobre fidelidade e sim sobre lealdade e parceria de vida. Não é um relacionamento falido ou com falta de amor. Essa é minha primeira relação aberta. E eu me sinto muito mais seguro nessa relação do que nas minhas outras relações que foram monogâmicas", disse Fábio em entrevista à revista Quem.