BBB 23: Fred Nicácio reclama de perseguição de brothers: "Me escolheram como adversário"

No paredão do BBB 23, Fred Nicácio desabafou com Ricardo sobre a perseguição de dois brothers

Fred Nicácio e Ricardo conversaram sobre o jogo no quarto da líder Sarah Aline nesta sexta-feira, 24. O biomédico quis saber do colega de confinamento se ele se incomoda por ser alvo de alguns participantes da casa.

O médico, que está no paredão após ser puxado por Cara de Sapato no contragolpe, confessou que não se incomoda com isso, contudo, deixou claro que se sente perseguido pelo lutador de MMA e pela atriz Bruna Griphao, que sempre votam nele.

"Não me incomoda. O que me incomoda, a única coisa hoje que me incomoda nesse jogo, é a perseguição do (Cara de) Sapato e da Bruna (Griphao) em cima de mim", confessou Nicácio.

Em seguida, Ricardo quis saber se o brother pretende conversar com os dois novamente, e ele disse que não, explicando o motivo de sua decisão. "Não vou. Já conversei tudo. Essa atitude deles de hoje, de cercarem Cezar, cercarem Domi (Domitila Barros) para poder falar mal de mim... Os caras estão dispostos a não resolverem. Se eles quisessem resolver, já teriam resolvido. Chance eles tiveram. É que eles precisam ter alguém como adversário. Então eles já me escolheram como adversário", pontuou o médico.

"Não me incomoda de verdade, faz parte do game. O que me incomoda um motivo... Ou são muito rancorosos, ou estão morrendo de medo, ou toquei no lugarzinho que eles têm medo que as pessoas saibam", acrescentou Fred. "Isso não sei te falar", respondeu o biomédico.

A conversa seguiu, e em determinado momento, Nicácio explicou que vai declarar guerra caso volte do paredão. "Se eu voltar do Paredão agora, é guerra declarada. Isso o que eles fizeram hoje, de querer ressurgir assuntos, eles nem estão no Paredão. Com qual intuito? Eles estão com medo de mim. E pelo histórico, está todo mundo acompanhando", disse ele. "Se você tiver na sua razão, você volta", garantiu Ricardo.

Vale lembrar que Fred Nicácio está no paredão ao lado de Domitila e Gustavo.

