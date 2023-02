BBB 23: Domitila, Fred Nicácio e Gustavo disputam o sexto paredão

Paredão relâmpago é formado no BBB 23 e é disputado por Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo. Saiba como foi a formação da berlinda

Logo após a prova do líder desta quinta-feira, 23, os participantes formaram um paredão relâmpago no início da semana turbo do BBB 23, da Globo. Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo foram os emparedados da semana e um deles vai sair do jogo no próximo sábado, 25. Saiba como foi a formação do paredão :

A líder Sarah Aline fez a indicação logo após vencer a prova do líder da rodada. Ela indicou Cara de Sapato e justificou a sua decisão ao dizer que ele não a procurou para conversar sobre jogo. Logo depois, o indicado da líder, Cara de Sapato, teve o poder do contragolpe e decidiu puxar Fred Nicácio para o paredão.

Então, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Domitila Barros. Por fim, MC Guimêusou o Poder Supremo, que dava o direito e trocar alguma pessoa do paredão da rodada. Ele decidiu tirar Cara de Sapato e emparedar Gustavo. Assim, o paredão da rodada foi formado com Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo .

Saiba quem votou em quem:

Gabriel Santana votou em Aline Wirley

Ricardo votou em Cezar Black

Aline Wirley votou em Domitila Barros

MC Guimê votou em Gustavo

Cara de Sapato votou em Cezar

Fred votou em Domitila Barros

Amanda votou em Domitila Barros

Cezar Black votou em MC Guimê

Fred Nicácio votou em MC Guimê

Gustavo votou em MC Guimê

Marvvila votou em Aline Wirley

Domitila Barros votou em Aline Wirley

Key Alves votou em MC Guimê

Larissa votou em Domitila Barros

Bruna Griphao votou em Domitila Barros