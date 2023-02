BBB 23: Big Fone toca e MC Guimê recebe o Poder Supremo

MC Guimê atende o Big Fone e conquista o Poder Supremo da rodada no BBB 23. Saiba o que isso significa

No início da noite desta quinta-feira, 23, o Big Fone agitou a casa do BBB 23, da Globo. Às 18h30, o telefone tocou e foi atendido por MC Guimê, que correu o mais rápido que pode para atender ao chamado.

Na mensagem, ele ouviu a mensagem de que recebeu ganhou o Poder Surpremo. “Você ganhou o poder Supremo. Com ele você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder. Caso você seja um dos indicados, você poderá colocar alguém no seu lugar. Guarde esse segredo. Se você contar para alguém, você estará no paredão”, disse a voz misteriosa do Big Boss.

Assim que desligou o telefone, MC Guimê falou para todos que é segredo e todos entenderam e não fizeram perguntas para ele. O cantor ficou sentado sozinho no jardim.

Mais novidades desta quinta-feira no BBB 23

As novidades do BBB 23 nesta quinta-feira, 23, ainda não chegaram ao fim! Na edição ao vivo desta noite, os participantes vão fazer uma prova do líder e também vão formar um novo paredão.

Key Alves, Gabriel Santana e Gustavo não vão fazer a prova do líder por causa da consequência da prova de resistência da semana passada. Os outros participantes fazem a prova do líder e, logo depois, formam um novo paredão!

A formação da berlinda terá a indicação do líder, o contragolpe do indicado do líder, a votação da casa e o uso do Poder Supremo. A eliminação deste paredão surpresa será no sábado, 25.