Com clique romântico, marido de Fred Nicácio, do BBB 23, presta bela homenagem no aniversário do marido

Nas redes sociais, Fabio Gelonese comemorou o aniversário de 36 anos de Fred Nicácio com bela homenagem

Dia de festa na casa do BBB 23! Nesta quinta-feira, 23, Fred Nicácio completou 36 anos de vida, e ganhou uma linda homenagem no marido.

Nas redes sociais, Fábio Gelonese comemorou o aniversário do amado escrevendo uma linda declaração. Ele publicou em seu perfil oficial no Instagram uma foto em que os dois aparecem trocando um beijo e o parabenizou.

"Feliz aniversário, Príncipe! Feliz novo ano que começa hoje na sua vida! 365 dias de páginas em branco pra você escrever mais um ano da sua história, com erros e acertos, mas principalmente com muita vontade de aprender e evoluir cada vez mais. Eu tenho TANTO orgulho de ser casado contigo, de ter formado nossa família, de ter o privilégio de conviver e dividir a vida com você que tem horas que parece que não vai caber dentro do peito e vou explodir!", começou.

Em seguida, Fabio falou sobre passar a data longe do marido. "Estou tão feliz de passarmos esse dia longe um do outro. Você queria tanto comemorar seu aniversário aí dentro do BBB e conseguiu. É estranho não poder sentir seu abraço hoje ( é o melhor e o mais aconchegante abraço do mundo, gente!). É a primeira vez, desde que nos casamos, que não vou ver esse sorriso contagiante no seu aniversário. Mas já estávamos preparados e contando com isso!", acrescentou.

"Te desejo muita força e sabedoria pra resistir à traição e aos ataques que vem sofrendo dentro e fora do BBB! Você não é perfeito e também erra. Mas o peso do julgamento das suas atitudes é diferente do peso que julgam as atitudes de outros participantes. Eles são só “meninos inseguros que erraram e merecem uma segunda chance”. Já você, é um “homem maldoso, sujo, manipulador e sem direito à segunda chance, que deve ir direto ao paredão”. Zombaram até da sua fé! Nós sabemos o nome disso e o quanto isso está estruturalmente presente no Brasil. Resista!!! Continue espalhando a sua luz, e a imensidão de amor, de força e de representatividade que você é! Eu te amo @frednicacio!", finalizou.

Confira a homenagem de Fabio para o marido:

Ver essa foto no Instagram

