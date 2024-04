Raquele revela torcida na final do BBB e ignora favoritismo: 'Conexão genuína'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raquele também comenta como irá assistir a final do BBB, que acontece nesta terça-feira, 16

Apesar de ter deixado a casa mais vigiada do Brasil, Raquele (23) não deixará de torcer na final do BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, a doceira, que entrou no reality pela dinâmica inédita do Puxadinho, revela para quem vai sua torcida e como assistirá a final nesta terça-feira, 16.

"Gostaria que a Isabelle vencesse", começa a ex-participante do BBB . "Tivemos uma conexão genuína na casa, e não teria como minha torcida não ser para ela neste momento", completa. Na final, ao lado da dançarina manauara, estão Davi (21) e Matteus (27).

Além disso, Raquele conta que deve assistir ao 100º dia do programa ao lado dos demais brothers, na casa. De acordo com a Globo, os 23 participantes que já deixaram o reality irão se reunir no gramado do local, para acompanhar de perto a consagração do próximo campeão.

Ao longo de sua passagem pelo programa, Raquele se tornou bastante próxima de Giovanna (28) e Michel (33), participantes que também passaram pela dinâmica do Puxadinho. A ex-sister teve destaque ao se tornar Líder e ter discussões com nomes como Marcus Vinicius (25) e MC Binn (30).

Após ser eliminada da temporada com 87,14% dos votos, a doceira se tornou assunto por não ter sido convidada para a entrevista com o eliminado no Domingão com Huck. Na ocasião, Luciano Huck (52) deu a entender que a ex-sister não teria comparecido à atração dominical por vontade própria.

À época, Raquele conversou com a CARAS Brasil e explicou o ocorrido. "Vi a fala e o quadro [me] associando a planta e me senti extremamente desconfortável. Deu a entender que eu não quis participar, quando, na verdade, o convite não chegou e nem fazia parte da agenda. Sou fã e admiro o trabalho do Luciano, recebendo o convite e tendo a oportunidade, eu amaria participar."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAQUELE, EX-SISTER DO BBB 24, NO INSTAGRAM: