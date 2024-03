Raquele desabafa sobre ausência no Domingão após BBB e lamenta quadro: 'Desconfortável'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raquele Cardozo agradece o apoio dos fãs em confusão após BBB; procurada, a Globo não retornou

Última eliminada do BBB, Raquele Cardozo (24) lamenta a ausência no programa Domingão com Huck, exibido no último domingo, 24. Em entrevista à CARAS Brasil, a doceira reforça que não foi convidada para a atração e afirma ter se sentido desconfortável com a situação.

Raqueleexplica que o programa não constava em sua agenda obrigatória de compromissos após o BBB. Até então, ela teria reagido de forma normal, porém, enquanto arrumava as malas para viajar de Belo Horizonte de volta ao Rio de Janeiro, viu a fala de Luciano Huck (52) e decidiu expor a situação na web.

"Vi a fala e o quadro [me] associando a planta e me senti extremamente desconfortável. Deu a entender que eu não quis participar, quando, na verdade, o convite não chegou e nem fazia parte da agenda. Sou fã e admiro o trabalho do Luciano, recebendo o convite e tendo a oportunidade, eu amaria participar."

Durante a edição ao vivo —antes de Raquele se pronunciar em seu perfil do Instagram, o apresentador se desculpou pelas brincadeiras com a doceira e a convidou para participar da atração dominical. "Desculpe pelas brincadeiras, Raquele. Se quiser um dia vir participar [do programa], será muito bem-vinda aqui neste palco. Desejo boa sorte para você e muita luz no seu caminho."

Ainda no domingo, a ex-BBB agradeceu o apoio dos fãs e o carinho que tem recebido desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil. Raquele não esconde a surpresa em ver que sua rede de apoio vai além dos familiares e de seu noivo, Carlos Eduardo.

"Desde que eu saí do programa, todas as minhas saídas e encontros com o público foram recheados de muito amor e carinho. Tenho ouvido palavras lindas, recebido abraços aconchegantes e isso me faz ver tudo por outra perspectiva", acrescenta.

A CARAS Brasil procurou a Globo para entender o motivo pelo qual Raquele não teria recebido o convite para participar do Domingão com Huck assim como os outros eliminados do BBB. No entanto, a emissora não retornou até a conclusão deste texto.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAQUELE, EX-PARTICIPANTE DO BBB, NO INSTAGRAM: