Raquele descarta arrependimento no BBB 24 e revela planos: 'Sonho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raquele lamentou sua eliminação do BBB 24 e contou como tem sido estar de volta à "vida real"

Eliminada no Paredão da última terça-feira, 19, Raquele (23) garante que não faria nada diferente em sua passagem pelo BBB 24. Dona de um vozeirão, a doceira pretende abraçar todas as oportunidades que tiver no pós-reality, especialmente para realizar o sonho de trabalhar com música.

"Queria continuar mais no jogo. [Mas] não faria nada diferente, estou orgulhosa da minha trajetória, por ter sido coerente com meus sentimentos e não ter me perdido de mim e dos meus valores", conta a ex-sister do BBB, em entrevista à CARAS Brasil.

Raquele entrou no programa com o Puxadinho, dinâmica que estreou nesta edição. Após ser escolhida pelos brothers da casa para participar do programa, ela criou laços com outros integrantes que passaram pelo mesmo processo, como Michel (33) e Giovanna (27).

Leia também: Raquele desistiu de carreira musical por condições da família, diz equipe

Ao longo do jogo, a doceira foi tida como planta por alguns espectadores. No entanto, ela provou o contrário, vencendo uma Prova do Líder, arrematando o Poder Curinga e tendo interferências na dinâmica do reality até ter sido eliminada com 87,14% dos votos.

"Foi uma saída muito diferente, estou assimilando tudo ainda. Esse mundo é novo para mim. Estou entendendo tudo que aconteceu e aberta as novas oportunidades". Ela ainda brinca que tem sido assustador e bom ao mesmo tempo voltar à vida real após o confinamento.

Agora, ela garante que irá abraçar todas as oportunidades que fizerem sentido, e também irá se dedicar aos estudos para realizar o sonho de trabalhar com música. Durante sua passagem pelo programa, Raquele recebeu elogios ao cantar Leão de Marília Mendonça (1995-2021).

Abaixo, Raquele comenta mais sobre sua participação no BBB 24 e conta como tem sido estar de volta. Leia trechos editados da conversa.

Como tem a adaptação à "vida real" após deixar o BBB 24?

Assustador [risos], mas um assustador bom pelas oportunidades que tenho recebido e pelo carinho também.

Você entrou na casa com a dinâmica inédita do Puxadinho. O que sentiu neste momento?

Fiquei surpresa, e me senti com medo porque meu sonho dependia deles. Dei o meu melhor nos 30 segundos que eu tinha e permaneci confiante que me escolheriam. Mas foi difícil e eu fiquei bem nervosa, esqueci até minha idade [risos] ainda bem que Tadeu [Schmidt] me lembrou.

Qual foi a maior surpresa ao deixa o reality?

A quantidade de pessoas que me conhece.

Agora, quais são os planos para o futuro?

Abraçar todas as oportunidades que vierem até mim e que fizerem sentido com meus propósitos. Quero muito estudar e me dedicar de fato para o canto, e quem sabe estar nos palcos vivendo esse sonho.