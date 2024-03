BBB 24: Enquete aponta alta rejeição para sister; vote

Alane, Beatriz e Raquele disputam 13º Paredão do BBB 24; sister deve ser eliminada com alta rejeição do público na noite desta terça-feira, 19

CARAS Brasil Publicado em 19/03/2024, às 15h50

Montagem de fotos de Alane, Beatriz e Raquele, sisters emparedadas no BBB 24 - Foto: Reprodução/Globo