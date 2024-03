Ex-BBB Raquele revela que não foi convidada para o Domingão com Huck

Climão?! Raquele não aparece no Domingão com Huck, da Globo, após ter sido eliminada do BBB 24, e revela a verdade nas redes sociais

A ex-BBB Raquele não foi entrevistada no programa Domingão com Huck, da Globo, após ter sido eliminada do BBB 24 e os internautas começaram a questionar o motivo da ausência dela na atração, que costuma receber os eliminados a cada semana. Assim, ela decidiu aparecer nas redes sociais para explicar o motivo. Ela contou que não foi convidada para ir ao programa de auditório.

Nos stories do Instagram, ela disse que nunca foi convidada para ir em uma gravação do Domingão com Huck. "Eu estava vendo o quadro do Luciano Huck e já tem bastante gente perguntando. Já deixando bem claro aqui para vocês: eu não fui convidada a participar do programa, tá bom? Por mais que lá no final ficou parecendo que eu não quis ir, mas, na verdade, o convite nunca chegou para mim. Não estava na minha agenda eu participar do programa. Então, para vocês que estavam na dúvida, não fui convidada tá? Não deixei de ir porque eu não quis, é porque realmente eu não fui convidada”, disse ela.

Então, ela mandou um recado direto para o apresentador da atração. "Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir, o convite chegar, claro e óbvio, com certeza vai ser um prazer fazer parte do programa, até porque eu sou super fã do seu trabalho, sou super fã do programa, gosto muito, admiro muito”, afirmou.

Por fim, Raquele rebateu os comentários de que foi planta no Big Brother Brasil. "Também gente, fiquei desconfortável sim com a narrativa de planta que as pessoas vem fazendo, as brincadeiras. E lembrando que jogo é jogo, eu estou aqui fora, eu sou um ser humano, eu tenho sentimento. Lá eu podia julgar as pessoas pelo que as pessoas me mostravam. E, como eu falei para vocês, eu fui eu desde o início ao fim, eu não podia inventar um personagem. Era o meu propósito ir jogar sem quem eu sou de verdade, e essa foi a Raquele. Alguns vão gostar, alguns não vão gostar, mas não podia ser diferente”, declarou.

View this post on Instagram A post shared by S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Por que Raquele foi eliminada do BBB 24?

A ex-sister Raquele foi eliminada do BBB 24, da Globo, nesta semana e refletiu sobre o que causou sua saída da atração. Tanto que ela apontou o que faltou para seguir na competição até a final e esbanjou sinceridade.

"Pelo que eu andei observando, faltou eu soltar a minha oncinha, ser mais briguenta, falar mesmo (risos)... Mas eu não podia inventar um personagem porque essa não sou eu. Eu não conseguiria sustentar por muito tempo. Eu fui para ser como realmente sou. Se mexessem comigo, como mexeram, com certeza eu iria me defender, falar, ser reativa até certo ponto. Mas ser briguenta e apontar muito o dedo nunca foi de mim. Então, não teria como eu fazer diferente lá dentro. Eu fui a Raquele do início ao fim", disse ela.