Raquele, do BBB, revela futuro na música após dividir palco com Wanessa

Em entrevista à CARAS Brasil, Raquele Cardozo celebrou momento especial ao lado de Wanessa em seu primeiro show pós-BBB nesta sexta-feira, 10

Ex-participante do BBB 24, Raquele Cardozo (23) dividiu o palco com Wanessa Camargo (41) nesta sexta-feira, 10, durante o primeiro show da cantora após o programa. Para a doceira, o momento foi único e a impulsionou a seguir o sonho de construir uma carreira musical.

"Nossa, ainda sem conseguir verbalizar a sensação [risos]", conta, em entrevista à CARAS Brasil. "Foi simplesmente incrível ver a plateia em coro gritando meu nome, que sensação única. Foi muito especial, me senti honrada."

Wanessa convidou Raquele para subir ao palco e cantar um dueto da canção Tanta Saudade, lançada em 2001 . A ex-sister soltou a voz e foi ovacionada pela plateia, repleta de fãs, familiares, amigos de Wanessa e colegas de confinamento do BBB 24.

A doceira diz que o primeiro convite de Wanessa surgiu enquanto as duas ainda estavam no reality global, e que, com o fim do programa, foi reforçado. "Nem hesitei em aceitar, e dividir o palco com ela, uma cantora profissional, com uma carreira linda construída, me dando essa oportunidade. Foi um momento muito emocionante pra mim."

Agora, para o futuro, ela diz que pretende continuar estudando música para realizar o sonho de construir uma carreira musical. Raquele conta que já está fazendo aulas de canto, e sente uma evolução enorme, ainda mais após o incentivo da cantora.

Além de Raquele, outros ex-BBBs também marcaram presença na noite. Nomes como Yasmin Brunet, Marcus Vinicius, Fernanda, Pitel, Lucas Luigi, Pizane, Nizam, Michel e Giovanna prestigiaram o show da cantora, que aconteceu na Áudio, casa de shows em São Paulo.

A doceira chamou atenção com sua voz enquanto ainda estava no confinamento do BBB. A doceira surpreendeu os telespectadores ao cantar a música Leão, de Marília Mendonça (1995-2021) e arrancou elogios de Wanessa nesta sexta: "Carismática e talentosíssima".

