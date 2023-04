Quem será eliminado do BBB23? Enquetes indicam disputa acirrada; veja

Enquetes indicam disputa acirrada entre os dois brothers do Camarote; veja os números

Em uma semana decisiva, o Paredão do BBB23 promete ser definido nos mínimos detalhes. Até o momento, segundo números de enquetes que circulam nas redes socais, Fred Nicácio e Bruna Griphao estão enfrentando uma disputa acirrada.

De acordo com as enquetes do UOL às 12h30, Bruna Griphao lidera as intenções de voto e apresenta 47,58% dos votos. Na sequência, vem o médico Fred Nicácio, que apresenta até o momento cerca de 46,20% dos votos.

A psicóloga Sarah Aline será coadjuvante na disputa, já que apresenta apenas 6% dos votos. Ela não tem mobilizado as equipes, o que deve fazer com que ela apresente uma votação irrisória até a terça-feira, quando o resultado será revelado.

Já de acordo com o 'Votalhada', que reúne a movimentação nas redes sociais, quem será eliminada é Bruna Griphao - ela tem mais de 56% dos votos, cerca de vinte pontos percentuais acima do médico.

Veja:

🚨VEJA: Parcial do Votalhada desta manhã, aponta a eliminação de Bruna com 56,60% dos votos. #BBB23pic.twitter.com/6gxKNDYTA3 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 10, 2023

E AGORA?

Na madrugada desta segunda-feira, 10, após mais uma formação de Paredão no BBB 23, Sarah Aline e Ricardo tiveram uma discussão tensa no Quarto do Líder. Apesar de viverem um romance na casa mais vigiada do Brasil, Sarah se incomodou quando Ricardo despejou seu voto do Líder em Fred Nicácio, o mandando para a berlinda.

Escovando os dentes, o affair da casa começou a discutir sobre a formação de Paredão tensa. “Você é uma prioridade pra mim, ele [Fred] também. Você colocou ele no Paredão, ele foi para o Paredão comigo. Então é algo que também exige um pouco de mim, que eu também fico chateada. Eu subi aqui você estava falando do Fred, eu desci lá ele estava falando de você. Nenhum dos dois perguntaram de primeira mão como eu estava me sentido. Eu também pondero isso”, começou desabafando Sarah.