BBB 23: Ricardo e Sarah Aline tem discussão tensa após o brother indicar Fred Nicácio ao Paredão

Mesmo tendo um romance no BBB 23, Ricardo e Sarah Aline viveram momento de tensão após a formação de Paredão desta semana

Na madrugada desta segunda-feira, 10, após mais uma formação de Paredão no BBB 23, Sarah Aline e Ricardo tiveram uma discussão tensa no Quarto do Líder.

Apesar de viverem um romance na casa mais vigiada do Brasil, Sarah se incomodou quando Ricardo despejou seu voto do Líder em Fred Nicácio, o mandando para a berlinda.

Escovando os dentes, o affair da casa começou a discutir sobre a formação de Paredão tensa. “Você é uma prioridade pra mim, ele [Fred] também. Você colocou ele no Paredão, ele foi para o Paredão comigo. Então é algo que também exige um pouco de mim, que eu também fico chateada. Eu subi aqui você estava falando do Fred, eu desci lá ele estava falando de você. Nenhum dos dois perguntaram de primeira mão como eu estava me sentido. Eu também pondero isso”, começou desabafando Sarah.

Ricardo se defendeu e tentou corrigir a sister:“Perguntei sim, quando eu subi. A gente falou sobre você... Eu tenho que te lembrar”. A psicóloga se irritou com o brother e disparou:“Eu posso falar como eu me senti em algum momento? Sem que você crie uma situação?”

O biomédico então se irritou também: “Crie não, Sarah. Você falou que nenhum dos dois te perguntou como você estava se sentindo, não aconteceu isso”.

Sarah se corrigiu e deu detalhes sobre sua agonia: “Quantos minutos você me ouviu e quantos minutos você falou? Só pra gente lembrar. Eu tô falando como eu estou me sentindo. Num Paredão que como eu acabei de falar: Um, eu tô. Dois, uma pessoa que super me protege colocou um dos meus aliados. Três, estou com um aliado num Paredão. Também estou com um nó na minha cabeça”.

Depois de escovarem os dentes, a discussão foi para a cama do Quarto do Líder e ficou mais tensa, ainda com a pauta sendo Fred no Paredão.

“Eu super compreendi o que você falou, você falou que ia descer e desceu. Pra mim morreu o assunto, não tenho nada para falar do Fred com você, nada. Não quero mais ouvir sobre o Fred, porque pra mim o que eu fiz, eu fiz. E fiz com os meus argumentos. Por um momento, quando você começou a falar eu me senti mal”, começou dizendo Ricardo.

O Líder da semana continuou: “Só que depois, quando eu desabafo e escuto todas as coisas que tenho para falar do Fred, de tudo, se me der uma folha faço frente e verso de tudo que tenho. Desde o momento que ele tenta me interromper que ele quer me ensinar a pedir desculpas, são vários pontos, não é só um ponto”.

Sarah então apontou que o brother estava se contradizendo:“Você mesmo falou que a gente não ia detalhar sobre o Fred. Só estava te trazendo um ponto, que eu disse que era importante”.

Ricardo então se irritou: “Ai Sarah, tá bom chega, vamos para de falar disso. Eu não quero falar sobre o Fred, consegue entender?”. E a psicóloga, já visivelmente nervosa, disparou: “Eu percebi... Eu tô falando de mim! EU percebi, onde tem Fred nessa frase? Eu percebi que quando eu falo alguma coisa sobre mim, quando eu estava me sentindo, não faz sentido quando não é em concordância com algo que você quer ouvir”.

Desabafo!

Ainda sobre a indicação de Fred ao Paredão, Ricardo comentou sobre o ocorrido no seu Raio-X esta manhã e confirmou que seu plano era indicar Cezar Black, o que acabou dando errado.

"Mais uma vez a pegadinha ficou pra mim, né? Ai, ai! Seguinte: não deu, não. Tentei indicar o Black, me lasquei, mas é isso. Indiquei o Fred Nicácio. Tinha motivos para indicar ele, sim. Não tinha motivo para indicar outra pessoa, a segunda opção era ele. Tenho motivos de sobra”, reiterou.