BBB 23: Após plano ir por água abaixo, Ricardo Alface desabafa: ''Me lasquei''

No Raio-X, Ricardo Alface lamenta não ter conseguido indicar quem queria ao paredão e explica por que mandou Fred Nicácio para a berlinda

Na manhã desta segunda-feira, 10, Ricardo Alface (30) lamentou sobre não ter conseguido concluir seus planos no Big Brother Brasil 23!

No Raio-X, o biomédico até se divertiu com sua estratégia fracassada. Em sua primeira liderança no reality show, o brother, que indicaria Cezar Black (35) ao paredão no domingo, 09, acabou tendo que mudar seu plano de última hora, já que o enfermeiro venceu a Prova do Anjo e ganhou a imunidade nesta semana no jogo. Alface também comentou sobre a escolha de mandar Fred Nicácio (35) para a zona de risco.

"Mais uma vez a pegadinha ficou pra mim, né? Ai, ai! Seguinte: não deu, não. Tentei indicar o Black, me lasquei, mas é isso. Indiquei o Fred Nicácio. Tinha motivos para indicar ele, sim. Não tinha motivo para indicar outra pessoa, a segunda opção era ele. Tenho motivos de sobra", explicou ele.

O brother ainda analisou que sua atitude pode ter sido um tiro no pé. "Sim, ele voltou na repescagem, está em uma situação extremamente confortável. Só falta 15 dias para acabar o programa e ele não ia para o paredão. Tenho motivos para colocar ele, sim, e é isso. Jogo é jogo. E vamos que vamos, agora não tem como voltar atrás".

Vale lembrar que em outra ocasião, Dania Mendez, que visitou a casa vindo do México pelo reality La Casa de Los Famosos, decidiu anular o voto dele em um paredão.

BBB 23: Surpresa! Tadeu Schmidt anuncia nova formação de paredão

O Big Brother Brasil 23 está entrando na reta final e o apresentador Tadeu Schmidt (48) anunciou uma nova dinâmica nesta semana no reality show! Ao final do programa ao vivo, na noite de domingo, 09, o comandante da atração da Globo revelou que acontecerá uma nova Prova do Líder e uma nova formação de berlinda após a eliminação no décimo terceiro paredão, na próxima terça-feira, 11.

Bruna Griphao, Sarah Aline e Fred Nicácio disputam a preferência do público no paredão.

"Na próxima terça-feira, após a eliminação, a gente vai fazer uma nova Prova do Líder e vamos formar um novo Paredão, dando início a uma sequência de eliminações", disse Schmidt, afirmando que mais informações serão dadas no programa.

Vale destacar que além da formação de terça-feira, 11, acontecerão outras duas eliminações e duas provas do líder ainda nesta semana no programa, como já havia sido anunciado.

