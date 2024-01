Preocupada? Wanessa toma atitude envolvendo Graciele Lacerda antes do 'BBB24'

Wanessa toma atitude envolvendo Graciele Lacerda antes de ser confinada: ela não deixou a influenciadora descobrir sua ida ao reality

Um detalhe inusitado sobre a participação de Wanessa Camargo no BBB24 foi revelado nesta segunda-feira, 8. É que muitos queriam saber se a família estava ciente da participação da cantora no reality.

Agora, se tornou público que ela escondeu a ida ao programa da maior parte de seus familiares. Os únicos que sabiam de sua entrada na atração entram Dado Dolabella, seu namorado, e Zilu Camargo, sua mãe.

A mãe da artista inclusive vem ao Brasil para ajudar a cuidar dos dois netos. As informações são do jornal 'Extra', que confirma que ela fez questão de esconder de Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa, que travam uma guerra na Justiça, seu confinamento no programa.

Vale lembrar que os filhos da cantora vão ficar com a madrasta, a atriz Isis Valverde. Segundo informações do colunista Leo Dias, José Marcus e João Francisco vão morar na mansão do pai junto com sua noiva, a atriz Isis Valverde.

Filho da atriz, o pequeno Rael também fará companhia para os dois enquanto a cantora permanecer no reality. De acordo com o site, o empresário concordou em cuidar dos pequenos e apoiar a participação da estrela na competição. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Wanessa foi convidada para o BBB - nas outras oportunidades, ela recusou o convite.

Qual é o patrimônio de Wanessa Camargo?

Wanessa Camargo foi anunciada nesta sexta-feira, 05, no camarote do "BBB24", com 41 anos de idade, e ela acumula mais de 20 anos de carreira na música. Com uma carreira extensa e muitas músicas de sucesso -- dos hits sofridos sobre paixões adolescentes ao pop para boates - a estrela conseguiu acumular um patrimônio maior do que o do próprio pai, ZezéDiCamargo.

Segundo o portal People With Money, enquanto o sertanejo tem uma fortuna avaliada em R$ 60 milhões, a riqueza de Wanessa está estimada em R$ 185 milhões. Além da sua carreira no mundo da música, ela também conta com acordos publicitários e investimentos milionários ao longo de todos esses anos.