Por que Fred criou uma 'Festa do Líder' após o BBB? Entenda treta que surgiu no programa

Fred Bruno, participante do BBB 23, promoveu festa neste sábado, 6, e deixou alguns brothers de fora

Para comemorar seu aniversário de 34 anos, o jornalista Fred Bruno promoveu uma festa inspirada no BBB 23. Com o tema "Festa do Líder com o Líder", o aniversário contou com diversas celebridades e também foi recheado de referências ao reality show da Globo, que acabou em 25 de abril, consagrando Amanda Meirelles como campeã.

O tema é uma referência para uma confusão que aconteceu ainda dentro do programa. Na semana em que foi líder, Fred perdeu sua festa temática por ter sido mandado para a dinâmica do Quarto Branco por Domitila Barros. A Miss Alemanha, que foi embate direto do influenciador no reality, não foi convidada para a comemoração.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-sister ainda compartilhou o que foi encarado como uma indireta para o aniversariante. "O Twitter mandou avisar que estou alugando um triplex na cabeça dos povos aí", ironizou a também ativista, que estava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para fazer uma viagem com destino a Europa.

Na época do programa, apesar de ter perdido a Festa do Líder, Fred venceu a dinâmica do Quarto Branco e ganhou um carro no modelo Chevrolet Tracker. Segundo o ex-participante do programa, ele presenteou seu pai com o veículo, que é um dos carros mais vendidos no Brasil em 2023, de acordo com o portal IG.

SAIBA MAIS SOBRE A FESTA DE FRED BRUNO

A comemoração do aniversário de Fred deu o que falar nas redes sociais. O brother chamou atenção após beijar alguns ex-colegas de confinamento, dentre eles Gustavo, Gabriel Santana, Cara de Sapato e Ricardo Alface. A jogadora de vôlei Key Alves, que não esteve presente na festa, ainda reprovou o beijo do youtuber e de seu ex-affair.

Fred também beijou o ex-jogador de futsal Falcão, que foi um dos convidados da festa. Larissa, com quem Fred viveu um romance dentro da casa mais vigiada do Brasil, também estava presente na comemoração e ganhou um beijo na frente de todos os convidados.

Além disso, alguns nomes não estiveram presentes na comemoração. Além de Key e Domitila, nomes como MC Guimê, Paula, Fred Nicácio, Cezar Black, Gabriel Fop e Aline Wirley não foram até a comemoração.