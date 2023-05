Quem são os ex-brothers do BBB 23 que não foram na festa de Fred

Fred Bruno deu uma festa inspirada no BBB 23, mas alguns ex-participantes não foram ao evento

Fred Bruno (34) fez uma festa de aniversário na madrugada deste sábado, 06, com o tema 'Festa do Líder com o Líder', inspirado no BBB 23.

O tema é uma referência a festa que ele perdeu enquanto estava confinado no reality por ter sido mandado para o Quarto Branco por Domitila Barros. A Miss Alemanha, que foi o embate direto de Fred no jogo, não foi convidada para a festa e chegou a compartilhar uma indireta em seu perfil no Instagram.

"O Twitter mandou avisar que estou alugando um triplex na cabeça dos povos aí", ironizou a sister, que estava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, rumo a Europa.

Apesar da presença das 'Desérticas', Larissa, Bruna e a campeã Amanda, a ex-integrante do Rouge, Aline Wirley, não foi para a festa de Fred. Ela tem ficado afastada das redes sociais após deixar o programa.

MC Guimê também não compareceu ao evento de Fred. Ele foi expulso do programa por importunação sexual junto com Cara de Sapato. O lutador de MMA, no entanto, estava na festa. Os outros participantes Paula, Fred Nicácio, Cezar Black, Gabriel Fop e Key Alves também não foram para a festa. Eles não eram muito próximos de Fred no game.

Nos stories do ex-brother também é possível ver a decoração que está toda temática do BBB e os convidados estão vestidos com a cor roxo.

Fred Bruno beija participantes do BBB 23 durante 'Festa do Líder'

Fred curtiu bem a noite e aproveitou a noite beijando todos os seus amigos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Fred aparece beijando Gabriel Santana, Cara de Sapato e Ricardo Alface na boca.

Fred também beijou o ex-jogador de futsal Falcão, que foi um dos convidados da festa. Larissa (23), com quem Fred viveu um romance dentro da casa mais vigiada do brasil, também estava presente na comemoração e ganhou um beijo na frente de todos os convidados.