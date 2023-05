Key Alves fica perplexa com beijo entre Gustavo e Fred Bruno: "Surreal"

Key Alves fica perplexa e reage após ex beijar o influenciador em festa que rolou nesta madrugada

Em um momento muito sincero, a sister Key Alves deixou uma mensagem nas redes sociais após Gustavo beijar Fred Bruno na festa que rolou na madrugada deste sábado, 6. Vários ex-participantes do programa foram convidados para a festa.

O vídeo de um "selinho" entre os dois está circulando nas redes sociais e gerando grande repercussão. Na gravação, os dois estão no palco quando trocam um beijo. O influenciador fez o mesmo com outros convidados da festa. Ao descobrir a situação, a atleta deixou uma mensagem se mostrando decepcionada com o fazendeiro.

"Surreal", comentou ela em um post em um perfil de fofoca. A sister segue incomodada com o brother que decidiu colocar um ponto final no relacionamento entre os dois após o BBB23.

Nos comentários, fãs reagiram ao momento. "Ele não queria ela. Ele queria ele", debochou um. "Mano, esses homens são bissexuais e vocês não conseguem me convencer do contrário", comentou outro. "Descansa, Key, já foi", disse outro.

Veja abaixo:

🚨FAMOSOS: Ao saber que Fred e Gustavo deram selinho em uma festa ontem, Key Alves comenta sobre: “Surreal” pic.twitter.com/wildebkNJo — CHOQUEI (@choquei) May 6, 2023

Larissa confessou estar apaixonada

Assim que foi eliminada do BBB23, Larissa tomou café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ e abriu o jogo sobre seus sentimentos pelo brother.

O assunto surgiu quando Ana Maria Braga perguntou se a morena se apaixonou pelo ex-brother. Em resposta, Larissa disparou: “Eu me apaixonei, óbvio. Me apaixonei, sim. O Big Brother intensifica muito as coisas. [...] Não tem como não ter essa proximidade, e essa conexão nossa foi desde o início, antes de a gente ficar”, ela confessou.

“Eu me apaixonei, sim, e foi algo muito sincero das nossas partes”, Larissa completou e revelou se pensa em levar o romance adiante: “A gente sempre só viveu lá dentro, sem projetar nada. Eu acho que a gente é muito amigo, e isso aí a gente vai tirar de letra, independente do que a gente resolver”, ela declarou.