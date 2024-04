Por que Alane deve ser eliminada do BBB 24? Sister provocou críticas

Publico do BBB 24 tem resgatado momentos polêmicos envolvendo Alane e sister virou alvo de debates sobre possível eliminação do jogo

Com Davi oficialmente na final do BBB 24, Alane deve ser a próxima eliminada do programa. Isso porque o histórico da paraense dentro do reality foi recheado de polêmicas, provocando críticas em boa parte do público que acompanhou a temporada. Na manhã desta sexta-feira, 12, logo após Davi ser o último a deixar a prova do finalista, um movimento tomou conta das redes sociais.

Em uma espécie de campanha contra a sister, algumas pessoas passaram a relembrar cenas problemáticas as quais ela protagonizou. Uma delas foi o episódio o qual ela sugeriu que sofreu assédio de Juninho durante o confinamento. Segundo a dançarina, ela ficou incomodada ao ser alvo de uma cantada do carioca, que também teria lhe olhado diversas vezes de maneira agressiva enquanto dançava.

Na época, o caso gerou uma briga intensa dentro da casa e causou desconforto no motoboy, que, no dia seguinte acabou sendo eliminado do jogo e enfrentando críticas por um suposto caso de assédio que não chegou a ser comprovado pela produção do programa.

"Vamos relembrar quando Alane acusou Juninho de assédio no AO VIVO? Acordem gente, façam justiça e eliminem essa cobra", compartilhou uma pessoa no Twitter. "Como que a pessoa mente desse jeito em rede nacional?! Imagina uma mentira dessa aqui fora?! Aqui fora seria perigosíssimo", avaliou outra.

Vamos relembrar quando Alane acusou Juninho de assédio no AO VIVO?



Acordem gente, façam justiça e eliminem essa cobra #ForaAlanepic.twitter.com/e5CN27v1LY — Carlos Henry (@uaicarloshenry) April 12, 2024

"Toda vez que alguém fala que alane merece alguma coisa nesse jogo eu me revolto um pouco com a falta de peso que tem uma acusação falsa de assédio quando o acusado é um "planta", "ninguém se importa" como o Juninho", refletiu mais uma.

Vale destacar que no início do jogo, Alane também foi protagonista de uma situação que cravou a eliminação de Nizam. Na ocasião, ela fingiu um desmaio e gerou questionamentos que estaria vivenciando um relacionamento abusivo. Semanas depois, ela assumiu aos colegas que, de fato, foi um desmaio fake.

“Eu falei, tem duas fendas no meu vestido, vou desmaiar com a fenda aberta. Foi tudo pensado. Tudo eu penso milimetricamente. Nizam me carregando, batendo meu pé em tudo que é quina”, disse Alane.