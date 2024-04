Pitel e Fernanda se encontram pela primeira vez após deixarem o BBB 24

Nos Estúdios Globo, Pitel e Fernanda não seguraram a emoção em primeiro encontro após deixar a casa do 'Big Brother Brasil 24'

O reencontro de Fernanda e Pitel finalmente aconteceu! Nesta quarta-feira, 3, a dupla se encontrou nos Estúdios Globo para mais uma gravação da semana do eliminado e comoveu os fãs da amizade.

Após os momentos marcantes de 'Pitanda' no Quarto Gnomo e a Eliminação bem próxima das participantes, o momento foi registrado com exclusividade pelo GShow."Como você está perfeita, cara! Você falou muito bem! Eu sou famosa, você é famosa", celebrou Fernanda.

Do #BBB24 pra vida! 🥹 O reencontro Pitanda veio aí! Olha a animação da Fernanda e Giovanna Pitel ao se reencontrarem. As duas vão estar juntinhas para um bate-papo no "A Eliminação", nesta quarta (3). Imagina o tanto de fofoca que essas duas não vão botar em dia? (📹: @gshow) pic.twitter.com/dBDcHuTnC1 — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 3, 2024

Na última terça-feira, 2, a confeiteira já tinha atualizado a amiga de três novidades que aconteceram fora da casa durante o Bate-Papo BBB da alagoana e o que relmente mexeu com o coração de Pitel foi saber que Marcelo, filho com espectro autista de Fernanda, está em tratamento de psicomotricidade.

"Quero você junto da gente nessa causa. Quero você comigo em tudo", revelou a mãe do pequeno. "Amiga, amo você, você foi meu alicerce, estou morrendo de saudades", declarou Pitel.

a fernanda aparecendo pra falar que ela e a pitel são amadas, que o marcelo tá recebendo tratamento especial e que ela ainda tem namorado 😭❤️ #batepapobbb#bbb24pic.twitter.com/LFKM8nfXhk — PAIVA (@paiva) April 3, 2024

Pitel reage à reclamação de Fernanda sobre a relação com Lucas Henrique

Pitel participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira, 03, e durante o programa falou sobre a amizade dela com Fernanda, que foi eliminada neste domingo, 31, no BBB 24. Além disso, a alagoana viu pela primeira vez o momento em que Nanda reclama da relação dela com Lucas Henrique em um papo com Michel.

"Teve um momento do jogo que a Fernanda não estava curtindo sua aproximação com o Lucas. Você não viu o que ela falou para o Michel", disse Ana Maria antes de mostrar a cena. Depois de ver a declaração de Fernanda, que disse que o Buda tinha pegado "uma paixão nela", a ex-sister reagiu:

"Ela é ciumenta, brigava com todo mundo. Mas era só amor", disse Pitel sobre a amiga. A ex-confinada também lembrou que a amizade das duas começou no primeiro dia, quando ambas escolheram ficar no quarto Gnomos e dividir a cama.

"Foi uma coisa muito genuína. A gente se aproximou porque no primeiro dia foi uma disputa terrível pelo quarto Fadas. Aí eu e Fernanda decidimos não disputar o quarto e fomos para o Gnomos. E lá só tinha eu e Fernanda de menina, todo o quarto era formado por meninos. (...) Na primeira noite, a gente já dormiu junta e se conectou", contou.