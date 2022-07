Paulo André relembra convite para o BBB22 em entrevista

Além do convite para o Big Brother Brasil, o atleta Paulo André também comentou sobre as críticas que recebe por conta do reality

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 17h24

Neste domingo, 10, Paulo André (23) participou do programa Bola da Vez, do canal esportivo ESPN. O atleta lembrou do convite para a edição deste ano do Big Brother Brasil.

Por mais que não esperasse ser convidado, o medalhista olímpico não pensou duas vezes antes de aceitar. “Eu gosto desses tipos de desafios, por mais que tenha sido um dos maiores da minha vida, quando chegou o convite foi o motivo de eu despertar, é um convite diferente do mundo que vivo”, contou.

O ex-BBB ainda falou sobre as críticas que recebe, e revelou que já as esperava antes de entrar no reality. “Eu sabia que as críticas iam rolar, e até que as pessoas iam discordar. Mas era uma incógnita até para mim mesmo, eu acreditei, e graças a Deus deu certo. Algumas pessoas meio que começaram a criticar, mas depois falaram ‘parabéns’”.

Paulo ainda comentou sobre o medo que tem de sua fama ser passageira. “Não posso fechar os olhos para o que estou vivendo agora, exige muito fisicamente, mentalmente, são coisas que desgastam. Eu quero aproveitar esse momento ao máximo, tudo passa, querendo ou não é uma onda, mas é natural ela diminuir”, falou o atleta.

Recentemente, Paulo André apareceu se divertindo ao lado os filhos do surfista e colega de confinamento Pedro Scooby.