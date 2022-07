Paulo André aparece brincando com os filhos de Pedro Scooby

O ex-BBB Paulo André se divertiu com os filhos de Pedro Scooby, Dom e Bem na piscina

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 20h33

Nesta quarta-feira, 6, Paulo André compartilhou em seu Instagram alguns vídeos em que apareceria brincando com os filhos de Pedro Scooby.

O atleta e ex-BBB brincou com Bem e Dom, os dois filhos do relacionamento do surfista Scooby com a atriz Luana Piovani.

No vídeo compartilhado nos stories, o medalhista olímpico jogava os filhos do amigo e colega no BBB 22 na piscina.

Recentemente, Paulo André apareceu com um dos filhos de Scooby nos bastidores das gravações do programa Lady Night.

Confira aqui Paulo André brincando com Dom e Bem!

Reprodução: Instagram