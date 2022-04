Participantes do BBB 22 mostram seus looks para o Dia 101

Os participantes do BBB 22 vão voltar para a casa neste próximo dia 27 e já revelaram seus looks

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 22h20

Nesta próxima quinta-feira, 27, os participantes do BBB 22 vão voltar para a casa mais vigiada do Brasil para do Dia 101!

Dando um gostinho do que podemos esperar deste grande reencontro entre os brothers e sisters, os participantes da edição de 2022 do reality compartilharam seus looks que usaram no 101º episódio do programa.

O campeão Arthur Aguiar (33) vestiu uma jaqueta jeans e uma camiseta branca de gola alta. Na legenda da postagem feita em seu Instagram, o ator escreveu: "Por aqui, pronto para gravar o Dia 101 e com o coração cheio de gratidão".

Jade Picon (20), compartilhou seu look de milhões com um vestido laranja decotado. Em seu Instagram, a influenciadora contou nos stories que a escolha do visual teve um motivo por trás. "É um lookinho parecido com o que eu entrei na casa, um modelo diferente, quis fazer um remember", contou Jade.

Quem também apostou no laranja foi o primeiro eliminadoLuciano Estevan, que vestiu um macacão que combinou muito bem com a bota que calçava.

Brunna Gonçalves apostou no rosa em seu look para retornar à casa do BBB 22. A dançarina usava uma jaqueta rosa vibrante junto com um body e botas brancas.

Outra sister que apostou em um look colorido foi Eslovênia Marques, que posou com um vestido verde-limão para o clique em seu Instagram. "Bora pro BBB 101, minha gente!!! Muito ansiosa para ver a casa mais uma vez", escreveu Eslô na legenda.

Já Vyni escolheu um visual mais "dark" para o seu retorno. Com um look all-black composto por camista, jaqueta, calças de couro e botas, o ex-BBB postou as fotos das roupas e escreveu na legenda: "Não acaba quando termina. Vamos de Dia 101".

E o amigo de Vyni, Eliezer (31) escolheu um conjunto composto por camisa e bermuda pretas com estampas rosa. "O dia 101 chegou e com ele muitos reencontros cheios de saudades", escreveu a equipe do designer para legendar os cliques do look de Eli e dos reencontros dele com outros participantes.

Confira aqui os looks dos brothers e das sisters para o Dia 101!

