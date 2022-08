Pai de ex-BBB Amanda Gontijo morre em acidente fatal de carro: "Ainda sem acreditar"

Pai de ex-BBB Amanda Gontijo, Antônio Soares, sofre acidente fatal de carro em Goiânia; modelo lamenta com homenagem emocionante

O pai da ex-BBB Amanda Gontijo (31), Antônio Soares, morreu em um acidente de trânsito em Goiás na madrugada deste sábado, 13. A notícia foi divulgada no Instagram da própria modelo, que participou da edição de 2014 do reality show.

De acordo com a informação, o acidente aconteceu em uma estrada, quando uma carreta tentava ultrapassar outra e acabou empurrando o veículo que Antônio Soares estava para fora do trajeto. O carro acabou batendo e o pai da influenciadora digital acabou não sobrevivendo.

No registro, a engenheira compartilhou um clique em que aparece ao lado do pai e fez uma homenagem de cortar o coração: "Hoje acordei com uma notícia muito triste: o céu ganhou mais uma estrelinha", lamentou ela."Ainda sem acreditar que meu papis soberano se foi! Por vários momentos, ele se livrou da morte (inclusive, poucos sabem, mas no Covid ele ficou entubado e teve duas paradas respiratórias), mas desta vez Deus, ou o destino, levou ele de nós", começou ela.

"De uma forma drástica, porém de um jeito que eu sempre imaginei que seria: em um acidente e trabalhando. Duas coisas que ele amava, estar na estrada e trabalhar. Descanse em paz, pai, te amo! Vou sentir falta de você brigando comigo", completou.

