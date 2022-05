Ex-BBB Amanda Gontijo fica noiva em viagem à Tailândia

Ex-BBB Amanda Gontijo é surpreendida com anel de noivado de R$ 10 mil em pedido de casamento feito pelo cirurgião plástico Danilo Monteiro

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 15h00

A ex-BBB Amanda Gontijo, que participou do Big Brother Brasil 14, está noiva! Ela disse 'sim' para o pedido do cirurgião plástico Danilo Monteiro durante uma viagem do casal para a Tailândia. Ela ganhou um anel de noivado de rubi e diamantes. A joia é avaliada em R$ 10 mil.

“Eu amei o anel. Tanto eu quanto Danilo amamos a cor vermelha, inclusive por eu ser ruiva, é uma cor muito presente para mim”, disse ela.

Os noivos planejam realizar o casamento na praia, mas ainda não têm uma data marcada. “Eu queria na Bahia, em Trancoso ou Arraial, mas ainda estamos decidindo”, disse ela.

Vale lembrar que os dois se conheceram em um hospital e estão juntos há três anos.

Confira as fotos da viagem da ex-BBB Amanda Gontijo com Danilo Monteiro: