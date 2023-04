Órgão faz Manual de Saúde e Higiene no BBB e internautas alfinetam: "Mandem para a Amanda"

Amanda vem chamando atenção dos internautas por seus hábitos; fio dental improvisado pela sister foi um dos mais citados nos comentários do post

Os hábitos de higiene - ou falta deles - dos participantes do BBB 23 estão sob a lupa da Secretaria de Estado de Saúde do RJ. Inspirado por acontecimentos do reality, o órgão usou o Instagram para fazer um post bem humorado relembrando algumas condutas básicas que alguns dos participantes não seguem.

Embora não tenha citado alguém específico, o órgão incluiu na cartilha algumas situações que viralizaram na web, como falta de uso correto do fio dental e os "métodos" inusitados de alguns participantes para cortar a unha, facilmente identificados por internautas, que não pouparam nas críticas.

“Até que enfim algum órgão se pronunciando sobre isso. É ASSUSTADORA a quantidade de gente passando pano pras atitudes insalubres constantes da Amanda. Dizendo se inspirar pra usar cabelo de fio dental agora. Que isso, gente???”, comentou uma internauta.

"Faltou desenhar que cabelo não é fio dental", "Um nojo o banheiro e os quartos", "Vocês ainda foram legais, porque a situação é bem pior", diziam alguns dos comentários. Entre as mais citadas, estavam Bruna Griphao, Paula Freitas e Amanda Meirelles, e alguns comentários chegaram a sugerir até que o manual fosse enviado para a médica, alegando que, por atuar na saúde, deveria estar mais atenta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Secretaria de Estado de Saúde (@saudegovrj)

Amanda deixa internautas enjoados com atitude bizarra na cozinha

Nesta segunda-feira, 03, a médica Amanda Meirelles conseguiu deixar toda a internet enojada! Em um vídeo que está circulando da sister na cozinha, ela aparece retirando a comida de um garfo com o dedo e colocando na boca. Depois, com o mesmo dedo, ela tira mais comida do garfo e coloca de volta na panela.

A falta de higiene da médica deixou os internautas completamente indignados, que teceram duras críticas à sister. “Não é possível que ela seja médica com essas sucessivas faltas de higiene”, “O título de campeã da falta de higiene já está garantido pra Amanda” e “Mais uma porqueira da doutora sendo exposta" foram apenas algumas das críticas direcionadas à sister.