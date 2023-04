BBB23: Amanda deixa internautas enjoados com atitude bizarra na cozinha

Flagra nojento na cozinha de Amanda no BBB 23 faz sister ser massacrada por internautas

Nesta segunda-feira, 3, a médica Amanda Meirelles conseguiu deixar toda a internet enojada! Em um vídeo que está circulando da sister na cozinha, ela aparece retirando a comida de um garfo com o dedo e colocando na boca. Depois, com o mesmo dedo, ela tira mais comida do garfo e coloca de volta na panela.

A falta de higiene da médica deixou os internautas completamente indignados, que teceram duras críticas à sister. “Não é possível que ela seja médica com essas sucessivas faltas de higiene”, “O título de campeã da falta de higiene já está garantido pra Amanda” e “Mais uma porqueira da doutora sendo exposta" foram apenas algumas das críticas direcionadas à Amanda.

E o pior de tudo: não é a primeira vez que Amanda é acusada de falta de higiene dentro do Big Brother Brasil 23. Há algum tempo atrás, a médica foi alvo de duras críticas por conta do cheiro ruim que exalava de seu cabelo, que não é lavado com tanta frequência quanto deveria dentro da casa mais vigiada do país.

Amanda comendo purê no garfo e voltando os restos na panela. #BBB23pic.twitter.com/183QtPWrvQ — Espiadinha #BBB23 (@canalespiadinha) April 3, 2023

E AGORA? Aline Wirley é duramente criticada por internautas após indicação ao Paredão

A ex-Rouge Aline Wirley foi bem criticada pelos internautas após sua justificativa para indicar Domitila ao paredão do BBB 23. Muitos acharam o discurso cheio de hipocrisia. Líder da semana, a cantora explicou sua escolha. "Tadeu, que responsabilidade, né? Hoje o meu voto é na Domitila. A Domitila foi durante a maior parte do jogo aqui dentro um alvo declarado. Trouxe ela durante vários jogos da discórdia. Sempre me questionei muito em relação ao jogo dela", afirmou.

"Ela fala muito, mas em algum lugar senti que ela fazia menos do que falava. A Lari trouxe que ouviu frases que eu considero problemáticas, gostaria de confirmar. Reafirma uma dúvida que eu já havia sentido", justificou.