No Mais Você, Rodrigo Mussi fala de seu lado jogador e revela fraqueza: ''Medo da decepção''

Em café da manhã com Ana Maria Braga, Rodrigo Mussi abriu o coração e explicou comportamento "agressivo" no BBB22

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 10h24

O segundo eliminado do BBB22, Rodrigo Mussi (38), falou sobre sua participação no Mais Você desta quarta-feira, 02.

Após receber uma cantada de Ana Maria Braga (72), o ex-brother logo comentou sobre o seu comportamento "agressivo" de querer jogar a todo instante no reality.

"Eu entrei com o objetivo de jogar, entrei pra jogar, na primeira semana assustado, a primeira eliminação do Luciano parecia muito claro o jogo, será que o público tá gostando?, não sei parecia o contexto ali, eu devo ter lido bem errado porque to fora", falou sobre achar que estava fazendo o certo após Tadeu Schmidt (47) pedir para os brothers se envolverem no jogo.

Rodrigo Mussi fala de brothers

Ao ver os vídeos dos companheiros de confinamento falando dele, Rodrigo Mussi se mostrou calmo e compreensivo, declarando não ter inimigos no reality.

"Eu não vi nenhum mau carater, não vi nenhuma pessoa mentirosa, não vi nada ruim das pessoas que tavam la, as pessoas ficavam assustadas fugiam de mim, eu acho que exagerei na dose, tenho certeza que exagerei", reconheceu que só falava de jogo o tempo inteiro.

O eliminado ainda explicou ver o programa como um trabalho. "Larguei todo meu lado profissional pra entrar no Big Brother, ali é meu lado profissional, achava que aquilo pra mim era um lado profissional, então toda vez que eu acordava eu já pensava como seria o próximo dia, o que me motivava era jogar, eu não queria ofender as pessoas queria ser reconhecido como um cara estratégico, queria desafiar as pessoas a pensarem", disse ele.

Rodrigo Mussi abre o coração

Com uma história de vida complicada, sem pais, Rodrigo Mussi explicou que seu lado inseguro na casa é reflexo de sua experiência ao longo da vida.

"Sempre sai de casa pra vencer, eu não tenho a chance de dar errado, eu tinha que dar certo pra sobreviver na vida... eu não tinha pra onde ir...", contou.

"Eu tenho medo, tenho insegurança, tenho medo da decepção, tive muita decepção desde a infância, a pessoa que talvez vai me trazer uma decepção eu já me afasto, ainda mais no jogo, mas é uma coisa minha, uma insegurança minha...", comentou sobre seu comportamento em certos momentos no reality.