No BBB 22, Pedro Scooby assumiu tapa na cara do filho e causou revolta; relembre

Surfista Pedro Scooby confessou ter batido na cara do filho mais velho após ficar irritado

Apesar de ser um dos participantes do BBB 22 mais queridos pelo público, Pedro Scooby (34) não conseguiu chegar até o final da temporada, que contou com a vitória do ator Arthur Aguiar (31). Uma das justificativas estaria exatamente em algumas polêmicas que o surfista acumulou dentro do jogo, como um relato dado sobre ter dado um tapa na cara do filho mais velho .

O assunto surgiu durante uma conversa do atleta com Douglas Silva sobre paternidade. Na ocasião, ele revelou que já bateu no rosto de Dom (10), fruto do relacionamento com Luana Piovani.

"Cara, teve uma vez que um amiguinho do Dom foi lá em casa, passar o dia lá em casa, aí o moleque foi a mãe. A mãe estava ali, brincando e tal, e o moleque toda hora respondia a mãe. A parada já estava me deixando irritado. [...] O Dom, depois de um convívio de um dia inteiro com o moleque, fui falar uma parada e ele me respondeu. Ele estava aqui assim [ao lado], minha só fez assim, na cara dele", disse.

Scooby afirmou que não gostou da atitude, mas ela teria sido necessária para o garoto trata-lo com mais respeito. " Irmão, o beiço já ficou igual do patolino. Nunca mais ele me respondeu na vida. Dor no coração porque bati nele, mas foi reação na hora ", contou.

"Eu entendo que assim, quanto mais eu doutrinar ele para ele não fazer merda, menos ele vai sofrer no mundo. Eu realmente nunca vou quebrar nada dele, espancar, mas tem que tomar um susto para ter o respeito", declarou.

Em conversa com DG, Pedro Scooby da risada relembrando o estado que ficou a boca do filho após ter esmurrado seu rosto.

— ᚱ∆V (@RouDinamit) February 21, 2022

Ao ouvir o relato do colega, Douglas compartilhou que também sofreu bastante na infância. "Minha mãe era só no olho também, eu tinha um pavor, boladona. Quando ela fechava a cara... sai de baixo. Hoje eu fico rindo para caral**", disse.

Nas redes sociais a fala de Scooby gerou revolta no público, que não poupou críticas ao surfista. "Falou se gabando de educador, esse pai ausente? Aí que nojo. Gente isso é agressão infantil que absurdo, errado demais ", reagiu uma pessoa no Twitter.

" A maior parte dos homens acha massa ter um monte de filho justamente pq quem tem que ter paciência pra educar, fazer o dever de casa e disciplinar não é eles ", disse outra internauta, que completou: "Enquanto a paternidade for fácil e sem tantas atribuições vai continuar tendo montes de Scoobys e mães cansadas".