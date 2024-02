Não foi a primeira vez! Confira discursos do BBB que marcaram o programa

Durante o BBB, na noite da última terça-feira, 27, Tadeu Schmidt chamou a atenção da web com seu discurso de eliminação de Rodriguinho

Durante o BBB, na noite da última terça-feira, 27, Tadeu Schmidt chamou a atenção da web com seu discurso de eliminação de Rodriguinho. Essa, porém, não foi a primeira vez que as palavras dos apresentadores do reality show chamaram a atenção do público e dos participantes do programa. Confira discursos que marcaram o BBB ao longo de sua história.

Em 2010, Anamarafoi eliminada do BBB em uma disputa com Lia Khey com 57% dos votos. Com um discurso marcante, Pedro Bial anunciou o resultado: "Se eu conseguir mover montanhas, se eu conseguir surfar um tsunami, se eu conseguir domar o Sol, se eu conseguir fazer o mar virar sertão, e o sertão virar mar, se eu conseguir dizer o que eu nunca vou conseguir dizer, aí terá chegado o dia em que eu vou conseguir te eliminar com alegria. Você sai, Anamara".

Além do discurso para a sister, outra eliminação que ficou marcada pelas palavras do apresentador do reality foi a de Ana Paula Renault, no BBB 16. Com uma forte torcida, ela foi desclassificada após agredir Renan Oliveira durante uma festa. "Você, generosa, viu a solidão de Ronan e o trouxe de volta. Você, esperta, percebeu o brilho de Munik e com ela 'formou'", começou Pedro Bial.

"Você, que disse bonito: 'Meu objetivo era enxergar um rumo pra minha vida'. Rumo que buscava desde sempre arriscando, testando, provocando. Até chegar ao rumo que se chama limite! Esse era o rumo que você buscava aqui e o BBB deu pra você. Limite! Uma forma muito generosa de amar", acrescentou ele.

Além das eliminações, outros discursos que entraram para a história do BBB foram para participantes que saíram vitoriosos do reality show. No BBB 7, Diego Alemão levou o prêmio para casa com 91% dos votos e o anúncio do resultado é lembrado até hoje por internautas. "Aí dentro tinha alguém que via o jogo como se estivesse aqui fora, com tal clareza que quase revelava algo que precisa ficar escondido para o jogo ter graça", declarou Pedro Bial.

"Uma pessoa entrou na casa há 85 dias e deixou um mundo para trás. Agora, ela deixa a velha casa e chega a um novo mundo. Coragem, cuidado, continue confiando em sua intuição. Pois com 91% dos 26 milhões de votos, o milhão é — diga-se de passagem, muito merecidamente — do Alemão", finalizou o apresentador.