Não foi a primeira vez! Antes de Valesca Popozuda, relembre convidados que quebraram protocolo do BBB

Valesca Popozuda quebrou protocolo do BBB durante show na madrugada deste domingo, 21, ao afrontar Rodriguinho

Valesca Popozuda, que apresentou show no BBB na madrugada deste domingo, 21, chamou a atenção da web ao quebrar protocolo do reality show e afrontarRodriguinho. Essa, porém, não foi a primeira vez que um convidado interagiu com os participantes. Antes de Valesca Popozuda, relembre convidados que já quebraram o protocolo do BBB.

Durante a edição de 2023 do reality show, o BBB recebeu diversos convidados que aproveitaram a apresentação na casa mais vigiada do Brasil para curtir com os competidores. Na última edição, Ivete Sangalo quebrou o protocolo do programa e chegou a comer e conversar com os participantes, além de ganhar um tour pela casa.

Além da cantora, quem também deu o que falar durante show na edição do reality foi Dilsinho. O artista, que fez questão de descer do palco para dançar com os participantes, ainda alertou que iria receber bronca da produção pela atitude e bebeu do copo de MC Guimê. "Depois eu levo esporro", comentou, na época.

Wesley Safadão foi outro convidado que quebrou protocolo do BBB na última temporada do programa. Durante seu show com João Gomes, o cantor aproveitou para se juntar aos brothers, cantar e dançar no meio de uma roda e propor um brinde com os competidores.

"Quero começar dizendo que todos vocês que estão aqui já são vitoriosos, que Deus abençoe cada vez mais a vida de cada um de vocês, vocês estão arrebentando. E vamos fazer um brinde para comemorar esse momento. Brindou, brindou, brindou", declarou Wesley Safadão, no BBB 23.

Leia também: Especialista aponta possível falta dos pais na infância de Vanessa Lopes: 'Carência'

Na madrugada deste domingo, 21, Valesca Popozuda apresentou show na casa mais vigiada do Brasil e também quebrou o protocolo de não interagir com os participantes. Após Rodriguinho ficar sentado e com os braços cruzados durante toda a apresentação, a cantora fez questão de rebolar na frente do sofá em que o competidor estava sentado.

“Teve recado para as mulheres se sentirem divas com seu corpo, teve a música da Ludmilla para afrontar, teve Beyoncé, teve Lady Gaga e teve afronte! Gostaram do show?”, declarou Valesca Popozuda nas redes sociais sobre o show no BBB 24.