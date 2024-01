Especialista aponta possível falta dos pais na infância de Vanessa Lopes: 'Carência'

Em entrevista à CARAS Brasil, neuropsicóloga avalia comportamento de Vanessa Lopes no BBB 24 e desistência da sister

Vanessa Lopes deu o que falar na web com sua desistência do BBB 24 na última sexta-feira, 19, após chamar a atenção dos internautas com seu comportamento dentro da casa. Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista e neuropsicóloga Marcella Bianca avalia a situação da dançarina no reality show e aponta possível falta dos pais na infância da sister: "Carência".

"Durante o BBB, a Vanessa citou o momento em que se sentia mais frágil e emotiva e, os pais, um pouco mais frios, o que eles achariam de ver ela chorando. A gente sabe que chorar não necessariamente significa fragilidade. Isso pode demonstrar que, talvez, na infância, ela pode ter sentido uma falta da presença ou da atenção dos pais, que a deixou com essa memória de que eles são mais frios", afirma sobre Vanessa Lopes , que é filha de Alisson Ramalho e Liziane Lopes.

"Às vezes, a criança sente falta de amparo ou carinho. Isso pode ter gerado essa desconfiança dos outros. Se eu não tenho afeto e carinho dentro da família, que é a base, como que eu vou confiar nas pessoas ao meu redor? É o que aconteceu com a Vanessa, ela achou que tudo estava contra ela", acrescenta Marcella Bianca.

A neuropsicóloga conta que as situações que Vanessa Lopes estava vivendo no BBB podem ter remetido a algo do passado da dançarina e influenciado na maneira como ela lidou com seus sentimentos. "Quando a gente entra nesse movimento de retomar essas memórias, que foi o caso dela - ela retomou essas memórias de carência, falta de afeto e atenção e isso gerou toda essa desconfiaça -, a Vanessa está totalmente focada na mente, e isso dá esse surto, essa sensação de desamparo. Ela não consegue voltar para si e buscar a própria essência".

Com várias atitudes de Vanessa Lopes que chamaram a atenção dos internautas e dos próprios competidores no BBB, Marcella Bianca destaca falas da dançarina para explicar o estado da sister. "A fala dela sempre foi repetitiva: 'Tem alguém contra mim', 'Tem algo de errado', 'É uma farsa'. Como se fosse tudo contra ela. A Vanessa estava totalmente cega da realidade e focada na questão dos pensamentos, que gera medo, insegurança e desconfiança, associados à essa memória que ela tinha".

"Isso fez com que ela tivesse esse comportamento impulsivo e essa emoção. Muitas vezes, a gente tem alguns sentimentos que ficam meio bagunçados com as memórias e geram uma emoção diferente, que foi esse comportamento e a saída dela", completa a especialista.

Após a desistência de Vanessa Lopes, a neuropsicóloga afirma que a ex-BBB pode passar por um período de reflexão para perceber o que aconteceu com sua saúde mental no reality show: "Pode ser que, em algum momento depois que tudo abaixar e que ela voltar para si e começar a refletir no que fazia sentido ou não, talvez ela perceba que não era tudo aquilo que ela estava imaginando, mas a mente dela criou toda essa bagunça e fez ela desistir". A CARAS Brasil procurou o pai de Vanessa Lopes, Alisson Ramalho, e sua assessoria para falar sobre o caso, mas até o momento não obteve resposta.